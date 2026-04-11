Futbalistom Bazileja vyhorela šatňa, ligový zápas museli odložiť

Futbalisti FC Bazilej
ČTK|11. apr 2026 o 14:09
Futbalistom Bazileja vyhorela šatňa na štadióne St. Jakob-Park, kde mali kopačky a dresy. Poškodené bolo aj ďalšie vybavenie.

Dvadsaťjedennásobný švajčiarsky majster preto musel odložiť dnešný ligový zápas na ihrisku vedúceho Thunu.

Príčina požiaru zatiaľ nie je známa. Nikto pri ňom nebol zranený, oznámilo vedenie klubu.

"Vzhľadom na spôsobené škody a skutočnosť, že celé priestory sú až do odvolania uzavreté a nie je k dispozícii žiadne použiteľné zápasové a lekárske vybavenie, nie je možné, aby FCB zápas v Thunu odohral," uviedol FC Bazilej.

Obhajca titulu je v ligovej tabuľke štvrtý, na prvý Thun stráca 18 bodov.

