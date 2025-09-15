Barcelone to ide aj bez Yamala. Flick: Neexistujú výhovorky, hráme s intenzitou a pokorou

BARCELONA. Futbalisti Barcelony si po poslednom zaváhaní v španielskej La Lige opäť pripísali plný bodový zisk.
Zásluhy za nedeľný triumf nad Valenciou (6:0) si vyslúžili dvojgóloví strelci Robert Lewandowski, Raphinha, Fermin Lopez, ale tréner tímu Hansi Flick bol spokojný s výkonom všetkých svojich zverencov.
Katalánci na konci augusta remizovali na pôde Raya Vallecano 1:1 a za svojím najväčším rivalom Realom Madrid, ktorý je po štyroch kolách jediný stopercentný, zaostávajú o dva body.
Fantastický výsledok
Po reprezentačnej prestávke mali hrať už na zrekonštruovanom Camp Nou, otvorenie nového štadióna sa však posunulo a proti Valencii nastúpili na tréningovom trávniku Johana Cruyffa s kapacitou 6000 miest.
Nezvyčajne malá kulisa Barcelončanov nezastavila a v nedeľu predviedli suverénny výkon.
„Je to fantastický výsledok. Poznáme situáciu a neexistujú žiadne výhovorky. Ak tu musíme hrať, tak hráme. Vyhovuje nám to. Hrať na Camp Nou bude fantastické. Ale musíme počkať, akceptovať situáciu a hrať každý zápas. Chceme vyhrať každý jeden,“ citoval Flicka denník Marca.
Za neprítomnosti zraneného Laminea Yamala, v dôsledku reprezentačnej pauzy a skrz nadchádzajúci štart v prestížnej Lige majstrov trochu pozmenil zostavu. Príležitosť v základe dostal Fermin Lopez a koučovi sa odmenil dvoma gólmi.
„Nikdy som nepochyboval o tom, že tu budem. Vždy som tu chcel byť a budem bojovať o to, aby som tu zostal ešte mnoho rokov. Vždy sa špekulovalo, ale to je súčasť futbalu. Na začiatku to bolo ťažké. Skóre odráža úroveň, na ktorej sme boli.
Posolstvo je rovnaké ako minulý rok – hrať s intenzitou a pokorou. Sme na správnej ceste a musíme takto pokračovať,“ konštatoval ofenzívny stredopoliar.
VIDEO: Zostrih zápasu FC Barcelona - Valencia
Na hrote nastúpil Ferran Torres a debut si pripísal Roony Bardghji, ktorý prišiel do tímu v lete z FC Kodaň. Raphinha aj Lewandowski sa presadili po príchode z lavičky.
„Máme fantastický tím a pre každého sa nájdu zápasy. Celok bol fantastický na každej pozícii. Tri body sú perfektné a pre mňa je skvelé, že si môžem vybrať medzi Ferranom a Lewandowským.
Som veľmi rád, že mám na tejto pozícii takých kvalitných hráčov. Ide o tím. Fermin odohral veľmi dobrý zápas, ale nielen on. Celý tím si ho užil,“ chválil svoje mužstvo Flick.
Očakávaný návrat Bernala
Do hry sa po roku a vážnom zranení kolena vrátil 18-ročný stredopoliar Marc Bernal, ktorý v závere vystriedal Pedriho.
„Po dlhej ceste po zranení je to pre neho a jeho rodinu veľmi dôležitý moment. Veľmi tvrdo pracoval na tom, aby sa vrátil. Aj fanúšikovia to oslavovali. Vždy som hovoril, že tento tím je fantastický.
Vzťah, ktorý majú hráči, je fantastický. Som rád, že ho mám späť. Bolo to emotívne,“ povedal nemecký kormidelník o návrate Bernala.
Valencia zakončila minulú sezónu na 12. priečke len šesť bodov nad pásmom zostupu a ideálne nezačala ani teraz.
Po štyroch kolách je priebežne pätnásta, na konte má štyri body po remíze s Realom Sociedad (1:1) a triumfe nad Getafe (3:0).
„Neboli sme im súperom takticky, nevyužívali sme druhé šance, nevyhýbali sme sa ofsajdovým pozíciám a dovolili sme ich útokom prekonať našu obranu. Môj prístup nefungoval.
Tretíkrát v rade som zodpovedný za to, že sme nenašli recept na Barcelonu. Musíme lepšie brániť. Rozumiem bolesti fanúšikov, pretože sme nereprezentovali Valenciu na úrovni, na ktorej si zaslúži,“ kajal sa kouč „netopierov“ Carlos Corberan.