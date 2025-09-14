Barcelona s vysokým triumfom, Valenciu zahanbila šiestimi gólmi

MADRID. Futbalisti FC Barcelona si vo štvrtom kole La Ligy pripísali jasné víťazstvo, keď na domácom ihirisku zdolali Valenciu 6:0.
Skóre otvoril v prvom polčase Fermín López. Po prestávke pridali góly Raphinha, ktorý sa dvakrát presadil ako striedajúci hráč, dva zásahy taktiež pridal Robert Lewandowski.
Medzi strelcov sa zapísali aj ďalší hráči a skóre uzavreli domáci v záverečných minútach.
Barcelona nastúpila bez zranených Lamineho Yamala a Frenkieho de Jonga. Do zostavy sa naopak vrátil Marc Bernal, ktorý sa podieľal na jednom z gólov asistenciou.
Futbalisti Celty Vigo remizovali so Gironou 1:1. Bod pre domácich zachránil v 90+2. minúte Borja Iglesias z pokutového kopu.
Nováčik súťaže UD Levante remizoval s Realom Betis 2:2. Rayo Vallecano, ktoré bude súperom Slovana Bratislava v hlavnej fáze Konferenčnej ligy, prehralo na štadióne Osasuny Pamplona 0:2.
La Liga - 4. kolo:
FC Barcelona – Valencia CF 6:0 (1:0)
Góly: 29. a 56. López, 53. a 66. Raphinha, 76. a 86. Lewandowski
Osasuna Pamplona - Rayo Vallecano 2:0 (1:0)
Góly: 15. Garcia, 78. Benito
UD Levante - Real Betis 2:2 (2:1)
Góly: 2. Romero, 10. Eyong – 45+2. C. Hernandez, 81. Fornals
Celta Vigo - Girona FC 1:1 (0:1)
Góly: 90.+2 Borja Iglesias (z 11 m) - 12. Vanat