Dlhoočakávaný návrat je tu. Futbalisti Barcelony nastúpia na zrekonštruovanom Camp Nou

BARCELONA. Barcelona sa v sobotu prvýkrát po dva a pol roku vráti na svoj slávny štadión Camp Nou, keď v zápase La Ligy privíta Athletic Bilbao.
Pôjde o emotívny návrat domov, keďže klub znovu otvorí čiastočne zrekonštruovaný štadión s dočasne zníženou kapacitou v rámci ambiciózneho projektu prestavby.
„Zápas 13. kola ligy proti Athletic Clubu, naplánovaný na sobotu 22. novembra o 16:15, sa napokon odohrá na Spotify Camp Nou,“ uviedla Barcelona v pondelok vo vyhlásení.
Aktuálne povolená kapacita je 45 401 divákov, uviedol klub, čo je výrazne menej než plánovaných 105-tisíc miest po dokončení rekonštrukcie.
„Barcelona oslavuje, že môže opäť súťažiť na svojom štadióne a pokračovať v komplexnej transformácii nového Camp Nou,“ dodal klub.
Katalánsky tím naposledy odohral oficiálny zápas na Camp Nou 28. mája 2023 proti Mallorce, predtým než bol štadión uzavretý pre rozsiahlu rekonštrukciu.
Odvtedy hrá Barcelona svoje domáce zápasy na Olympijskom štadióne na Montjuïcu, ktorý má podobnú kapacitu ako dočasne zmenšený Camp Nou.
Klub tiež uviedol, že rokuje s európskou futbalovou úniou UEFA o tom, aby sa budúcotýždňový zápas Ligy majstrov proti Eintrachtu Frankfurt mohol taktiež odohrať na zrekonštruovanom Camp Nou, hoci oficiálne potvrdenie zatiaľ chýba.
Hoci rekonštrukcia znamená, že fanúšikovia zatiaľ neuvidia štadión v plnej kapacite, dočasné opatrenia aj tak umožnia mnohým priaznivcom vrátiť sa do svojho duchovného domova.
Rekonštrukcia stála podľa dostupných informácií približne 1,5 miliardy eur. V roku 2027 by mala pribudnúť na štadióne strecha, informovala agentúra AFP.