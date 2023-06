Barcelona sa dohodla s nemeckým futbalistom, ponúkla mu dvojročnú zmluvu

"Viem, že Barcelona má záujem a City tiež. Dúfam, že zostane u nás. Ak by išiel do Barcy, bol by to mimoriadny podpis.

Snažíme sa o to, aby zostal. Viem, že tréner Xavi mu viackrát volal. Ak podpíše zmluvu s Barcou, poviem mu, že sa tam bude mať výborne," povedal pred pár dňami 52-ročný Španiel, ktorý v uplynulej sezóne vyhral s Gündoganom a "Cityzens" treble - Premier League, Pohára FA i Ligu majstrov.