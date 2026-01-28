Pred duelom v Neapole sa do seba pustili fanúšikovia. Dvoch previezli do nemocnice

Štadión Neapola
Štadión Neapola (Autor: X/Barra Brava)
TASR|28. jan 2026 o 10:51
ShareTweet0

Neapol privíta Chelsea od 21.00 h v rámci záverečného kola ligovej fázy milionárskej súťaže.

Dvoch futbalových fanúšikov FC Chelsea v utorok večer previezli do nemocnice v Neapole. V uliciach talianskeho mesta na nich mali pred stredajším zápasom Ligy majstrov zaútočiť domáci priaznivci.

Vedenie anglického klubu upozornilo fanúšikov, aby boli opatrní a držali sa poskytnutých pokynov. Zároveň potvrdilo, že obaja priaznivci sú mimo ohrozenia života.

Neapol v zostave so slovenským reprezentantom Stanislavom Lobotkom privíta Chelsea od 21.00 h v rámci záverečného kola ligovej fázy milionárskej súťaže.

Tabuľka: Liga majstrov - ligová fáza

Liga majstrov

Liga majstrov

    Hráči Neapola, zľava Kevin De Bruyne, Andre-Frank Zambo Anguissa, Stanislav Lobotka a Billy Gilmour.
    Hráči Neapola, zľava Kevin De Bruyne, Andre-Frank Zambo Anguissa, Stanislav Lobotka a Billy Gilmour.
    Expert varuje pred hanbou: Tím Lobotku hrá o všetko, má silného spojenca
    Pavol Spál|dnes 13:05
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Liga majstrov»Pred duelom v Neapole sa do seba pustili fanúšikovia. Dvoch previezli do nemocnice