Pred duelom v Neapole sa do seba pustili fanúšikovia. Dvoch previezli do nemocnice

Dvoch futbalových fanúšikov FC Chelsea v utorok večer previezli do nemocnice v Neapole. V uliciach talianskeho mesta na nich mali pred stredajším zápasom Ligy majstrov zaútočiť domáci priaznivci.
Vedenie anglického klubu upozornilo fanúšikov, aby boli opatrní a držali sa poskytnutých pokynov. Zároveň potvrdilo, že obaja priaznivci sú mimo ohrozenia života.
Neapol v zostave so slovenským reprezentantom Stanislavom Lobotkom privíta Chelsea od 21.00 h v rámci záverečného kola ligovej fázy milionárskej súťaže.