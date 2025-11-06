Prehnali to s pyrotechnikou. Fanúšikom Barcelony začal horieť autobus

BRATISLAVA. Priaznivci španielskeho futbalového klubu FC Barcelona museli urýchlene vystúpiť z autobusu počas cesty na zápas Ligy majstrov proti belgickému FC Bruggy, lebo začal horieť.
K incidentu došlo len niekoľko hodín pred začiatkom duelu v Belgicku.
Vozidlo sa nachádzalo na diaľnici neďaleko cieľovej destinácie a muselo zastaviť. Bolo vidieť dym a plamene.
Na záberoch boli cestujúci čakajúci na okraji cesty. Oheň mala vraj vyvolať zábavná pyrotechnika. Podľa informácií webu hln.be nikto nebol zranený a polícia v súvislosti s incidentom zatkla jedného muža.
V polčase, keď Bruggy viedli 2:1, vydali Katalánci vyhlásenie na sociálnej sieti: "Klub informuje všetkých svojich fanúšikov na štadióne Jana Breydela v Bruggách, že bezplatná kyvadlová autobusová doprava späť zo štadióna, ktorú zabezpečuje Club Bruggy, bola pozastavená z dôvodu incidentu so svetlicami pred zápasom, takže sa budú musieť vrátiť vlastnými prostriedkami."
Stretnutie sa napokon skončilo remízou 3:3, hoci domáci strelili aj štvrtý gól, no po intervenciu systému VAR hod rozhodca neuznal. To sa domácim fanúšikom nepáčilo a svoju nespokojnosť dávali jasne najavo.
Po štyroch dueloch je vyššie v tabuľke ligovej fázy Ligy majstrov katalánsky gigant, patrí mu 11. miesto. Bruggy sú na 22. pozícii. Obe priečky zaručujú postup do play-off.