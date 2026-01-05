Chcela podporiť svoju krajinu. Na zápas však po nehode nedorazila

Fanúšička Senegalu zomrela pri autonehode cestou na stretnutie Afrického pohára národov (APN) medzi futbalistami Senegalu a Sudánu. Oznámenie o úmrtí uverejnila Senegalská futbalová federácia (FSF).
K smrteľnej nehode prišlo na ceste do marockého Tangieru, kde bol na programe osemfinálový duel APN. „Za týchto bolestivých okolnostiach vyjadruje Senegalská futbalová federácia úprimnú sústrasť smútiacej rodine, príbuzným a všetkým členom senegalskej futbalovej rodiny,“ uviedla FSF na svojej oficiálnej webstránke.