Fanúšik v Španielsku spoznal trest za rasistické urážky Iñakiho Williamsa. Pôjde do väzenia

Iñaki Williams v drese Athleticu Bilbao.
Iñaki Williams v drese Athleticu Bilbao. (Autor: TASR/AP)
TASR|3. sep 2025 o 14:26
Dnešný kapitán baskického tímu a jeho mladší brat Nico čelili už niekoľkým podobným situáciám.

BARCELONA. Fanúšik Espanyolu Barcelona, ktorý bol obvinený z rasistických urážok na adresu ghanského futbalistu Iňakiho Williamsa, dostal ročný trest odňatia slobody.

V stredu o tom informoval španielsky denník Marca.

K incidentu došlo ešte v januári 2020 počas domáceho zápasu Espanyolu proti Bilbau. Nemenovaný fanúšik vtedy smerom k Williamsovi vydával opičie zvuky a gestá.

Prokurátori preňho pôvodne požadovali dvojročný trest odňatia slobody, muž však napokon súhlasil s rokom väzenia, trojročným zákazom vstupu na futbalové štadióny a pokutou vo výške 1086 eur.

Dnešný kapitán baskického tímu a jeho mladší brat Nico v Španielsku čelili už niekoľkým podobným situáciám.

Rasistickým urážkam sa nevyhol ani Brazílčan Vinicius Junior z Realu Madrid, pripomenula agentúra AP.

V máji tohto roka súd vo Valladolide odsúdil na rok väzenia piatich priaznivcov po incidentoch z roku 2022.

    dnes 14:26
