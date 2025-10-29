Tragédia v Nemecku. Počas pohárového zápasu zomrel fanúšik Lipska

ilustračný záber
ilustračný záber (Autor: TASR/dpa via AP)
TASR|29. okt 2025 o 08:01
O úmrtí informovali cez polčas.

LIPSKO. Fanúšik nemeckého futbalového klubu RB Lipsko zomrel počas utorňajšieho zápasu Nemeckého pohára s Energie Cottbus.

Vedenie Lipska informovalo na sociálnych sieťach, že u jedného z fanúšikov prišlo k zdravotnej indispozícii, po ktorej zomrel v nemocnici.

„V takýchto situáciách ide futbal bokom. Klub vyjadruje touto cestou svoju najhlbšiu sústrasť rodine,“ citovala agentúra DPA stanovisko klubu na sociálnej sieti X.

O úmrtí jedného z priaznivcov informovali aj priamo na štadióne cez polčas, oba fanúšikovské tábory obmedzili podporu svojich tímov.

DFB Pokal

    dnes 08:01
