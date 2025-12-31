Neuveriteľné odhodlanie afrického fanúšika. Stál nehybne počas celého zápasu

Väčšina fanúšikov Konžskej demokratickej republiky spievala, povzbudzovala a hrala na bubny, keď si ich tím v utorok zabezpečil postup do osemfinále Afrického pohára národov víťazstvom 3:0 nad Botswanou, no jeden fanúšik zostal počas celého zápasu nehybný.
Michel Kuka Mboladinga, elegantne oblečený v saku a kravate a veľmi podobný prvému premiérovi svojej krajiny Patriceovi Lumumbovi, stál bez pohnutia na vrchole provizórneho pódia pri každom skupinovom zápase DR Konga ako poctu politikovi, ktorý bol zavraždený v roku 1961.
Prezývaný „Lumumba“ pre svoju poctu, Kuka Mboladinga si na začiatku každého zápasu postaví svoje pódium na tribúne a zdvihne ruku do pózy podobnej tej, v akej je Lumumba zobrazený na soche v hlavnom meste Kinshasa.
Jeho odhodlanie dostalo zabrať, keď prvý skupinový zápas DR Konga proti Beninu 23. decembra trval pre nadstavený čas takmer 115 minút, no svoju pozíciu udržal až do záverečného hvizdu a dostane aspoň ešte jednu príležitosť to zopakovať, keď jeho tím nastúpi proti Alžírsku v ďalšom kole.