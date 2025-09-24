Experti OSN vyzývajú FIFA a UEFA na suspendovanie Izraela pre obvinenia z genocídy

ŽENEVA. Skupina nezávislých expertov Organizácie Spojených národov (OSN) v utorok vyzvala Medzinárodnú futbalovú federáciu (FIFA) a Európsku futbalovú úniu (UEFA), aby suspendovali Izrael pre obvinenia z páchania genocídy v Pásme Gazy.
„Šport musí odmietnuť vnímanie, že ide o bežný biznis,“ uviedlo osem nezávislých expertov OSN v spoločnom vyhlásení.
„Národné tímy reprezentujúce štáty, ktoré páchajú masívne porušovanie ľudských práv, môžu a mali by byť suspendované.“
UEFA odmietla žiadosť o komentár a FIFA na výzvy zatiaľ nereagovala. Experti, ktorí sú poverení Radou OSN pre ľudské práva, ale nehovoria v mene OSN, označili suspendovanie Izraela za „nevyhnutnú reakciu na prebiehajúcu genocídu“.
Ich vyjadrenia prišli týždeň po tom, čo nezávislá medzinárodná komisia OSN uviedla, že „v Pásme Gazy dochádza k genocíde“ a že za ňu nesie zodpovednosť Izrael.
Izrael, ktorý začal svoju odvetnú vojnu v Pásme Gazy po smrteľnom útoku Hamasu v októbri 2023, tieto obvinenia odmieta.
Experti zdôraznili, že krajiny hostiace medzinárodné organizácie a športové súťaže s účasťou Izraela nesmú „ostať neutrálne tvárou v tvár genocíde“. Upozornili, že ich výzva sa týka bojkotu „štátu Izrael, nie jednotlivých hráčov“.
„Nemalo by dochádzať k diskriminácii alebo sankciám voči jednotlivým hráčom pre ich pôvod alebo národnosť,“ dodali experti, medzi ktorými je aj Francesca Albanese, špeciálna spravodajkyňa OSN pre práva na palestínskych územiach, a členovia pracovnej skupiny OSN pre podnikanie a ľudské práva.
Minulý týždeň na podujatí Amnesty International v Londýne bývalý hviezdny hráč Manchestru United Eric Cantona kritizoval „dvojité štandardy“, ktoré podľa neho Izrael využíva.
„Štyri dni po začiatku vojny na Ukrajine FIFA a UEFA suspendovali Rusko,“ povedal.
„FIFA a UEFA musia suspendovať Izrael. Kluby musia všade odmietnuť hrať proti izraelským tímom,“ vyzval Cantona.