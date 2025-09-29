Premiéra Nuna Espírita Santa priniesla West Hamu len bod. Kladivári zostávajú v zóne zostupu

Premier League - 6. kolo
Everton - West Ham 1:1 (1:0)
Góly: 18. Keane - 65. Bowen
LIVERPOOL. Futbalisti FC Everton remizovali v 6. kole anglickej Premier League na domácej pôde s West Hamom United 1:1.
Domáci sa ujali vedenia už v 18. minúte, keď sa presadil stredný obranca Michael Keane. Hostia odpovedali v 65. minúte, keď prekonal Jordana Pickforda jeho krajan Jarrod Bowen.
Zápas pútal väčšiu pozornosť, pretože hosťujúci kladivári v sobotu rozviazali zmluvu s trénerom Grahamom Potterom po zlom vstupe do tejto sezóny Premier League.
VIDEO: Vyrovnávajúci gól Jarroda Bowena
Na lavičku londýnskeho tímu zasadol skúsený Portugalčan Nuno Espírito Santo, ktorý v minulosti trénoval aj Tottenham Hotspur či Nottingham Forest.
Domáci figurujú na 9. mieste tabuľky, hostia zostávajú so štyrmi získanými bodmi v zóne zostupu na predposlednej 19. priečke.