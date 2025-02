Derniéra v Goodison Parku. Everton odohrá posledné derby s Liverpoolom

LIVERPOOL. Anglický futbalový klub FC Everton odohrá v stredu posledné Merseyside derby proti Liverpoolu na štadióne Goodison Park.

Mužstvo trénera Davida Moyesa bude chcieť zdolať svoj rivala a lídra Premier League, ktorý sa usiluje o svoj prvý ligový titul po piatich rokoch.

"Goodison nám bude všetkým chýbať. Chodil tam môj starý otec, môj otec, je to všetko, čo poznáme, ale je čas ísť ďalej. Je to miesto, ktoré má bohatú históriu. Je to cítiť, a to dodáva atmosfére ešte väčší význam.