Mám 18 hráčov. Čím mám prekvapiť? pýta sa Weiss pred odvetou Slovana

BRATISLAVA. Slovenský futbalový majster ŠK Slovan Bratislava si v utorok bude môcť zaistiť postup do play off Európskej ligy UEFA 2021/2022.

Do odvety idú s rešpektom

"Prvý zápas bol veľmi náročný, najmä čo sa týka podmienok, počasia a umelej trávy. Zvládli sme to veľmi dobre a do Bratislavy sme si odviezli dobrý výsledok.

Až bez kvarteta hráčov

V odvete nemôže Slovan počítať so stopérom Myentym Abenom, ktorý sa zranil v Gibraltári. Dlhšie mimo diania bude s natrhnutým svalom krajný bek Jurij Medveděv, k dispozícii nie sú ani Lucas Lovat a Dávid Holman.

"Lincoln si v prvom zápase dokázal utvoriť nejaké šance, má šikovných hráčov. V niektorých ukazovateľoch sme boli horší ako súper. No ja verím, že máme dostatočne skúsené mužstvo a postúpime do play off. Pre pokojnú sezónu bude veľmi dôležité, aby sme zápas zvládli," dodal Weiss, ktorý nemá veľa priestoru na manévrovanie so zostavou.

"Úprimne, nemám veľa na výber. Je nás v kádri osemnásť, plus traja brankári. Sú tu hráči, ktorí prišli z hosťovania, lebo pred rokom pre Slovan neboli dobrí a teraz sú. Zranenia sme museli očakávať, ja som tiež pustil niektorých hráčov na hosťovania. Nerátal som, že bude maródka až takáto," doplnil.

"Budeme sa musieť budúci týždeň posilniť, inak to bude veľmi ťažké. Aj na našu ligu."