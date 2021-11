Holec nečakal, že nastúpi proti Rangers: Trochu ma to šokovalo

GLASGOW. Slovenského futbalového brankára Dominika Holeca prekvapilo, že nastúpil za Spartu Praha vo štvrtkovom zápase Európskej ligy proti Glasgowu Rangers.

Pri svojom druhom štarte v prebiehajúcej sezóne však nezabránil prehre 0:2, čo pre Spartu znamenalo stratu šance na postup do jarnej fázy súťaže.

"Bolo to pre mňa príjemné prekvapenie, dozvedel som sa to v deň zápasu. Trochu ma to šokovalo, pretože neboli náznaky, že by prišlo na brankárskom poste k zmene," povedal Holec.