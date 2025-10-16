Dočasný tréner povedie Mönchengladbach. Vyžaruje z neho pozitivita, hovorí riaditeľ

Poľský tréner Eugen Polanski vedie tréning Mönchengladbachu.
TASR|16. okt 2025 o 19:02
Donedávna viedol tím do 23 rokov.

MÖNCHENGLADBACH. Poľský tréner Eugen Polanski bude viesť áčko bundesligovej Borussie Mönchengladbach bližšie nešpecifikovaný čas.

Donedávna tréner tímu do 23 rokov nahradil uplynulý mesiac Gerarda Seoaneho a pozíciu hlavného kouča má oficiálne iba dočasne.

Mönchengladbachu sa v Bundeslige nedarí, po 6. kole je na predposlednom 17. mieste s tromi bodmi za remízy. V klube nastali zmeny aj vo vedení, z pozície športového riaditeľa odstúpil Roland Virkus a nahradil ho Rouven Schröder.

„Nemáme časový horizont, nevieme ako dlho bude pri prvom tíme. Eugen Polanski urobil na nás dojem, vyžaruje z neho pozitivita. On je teraz náš hlavný tréner,“ uviedol podľa DPA Schröder, ktorý sa do nemeckého klubu presunul zo Salzburgu.

