Dočasný tréner povedie Mönchengladbach. Vyžaruje z neho pozitivita, hovorí riaditeľ

MÖNCHENGLADBACH. Poľský tréner Eugen Polanski bude viesť áčko bundesligovej Borussie Mönchengladbach bližšie nešpecifikovaný čas.
Donedávna tréner tímu do 23 rokov nahradil uplynulý mesiac Gerarda Seoaneho a pozíciu hlavného kouča má oficiálne iba dočasne.
Mönchengladbachu sa v Bundeslige nedarí, po 6. kole je na predposlednom 17. mieste s tromi bodmi za remízy. V klube nastali zmeny aj vo vedení, z pozície športového riaditeľa odstúpil Roland Virkus a nahradil ho Rouven Schröder.
„Nemáme časový horizont, nevieme ako dlho bude pri prvom tíme. Eugen Polanski urobil na nás dojem, vyžaruje z neho pozitivita. On je teraz náš hlavný tréner,“ uviedol podľa DPA Schröder, ktorý sa do nemeckého klubu presunul zo Salzburgu.