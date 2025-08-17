ONLINE: Espanyol Barcelona - Atlético Madrid dnes, Premier League LIVE (Dávid Hancko)

BARCELONA. Futbalisti Espanyolu Barcelona a Atlética Madrid dnes hrajú zápas 1. kola nového ročníka La Ligy 2025/2026.
Zápas hostí štadión RCDE Stadium v Barcelone.
V drese hostí si môže ligový debut pripísať slovenský obranca Dávid Hancko, ktorý do klubu prišiel v letnom prestupovom období z Feyenoordu Rotterdam.
Kde sledovať La Ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE: Espanyol Barcelona - Atlético Madrid dnes (La Liga 2025/2026, 1. kolo, Dávid Hancko, nedeľa, LIVE)
Španielska LaLiga 2025/2026
17.08.2025 o 21:30
1. kolo
Espanyol
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Atlético Madrid
Prenos
Zápas na RCDE Stadium začne ve 21:30, takže si na večer nic neplánujte a buďte u našeho přenosu. Jste k němu všichni zváni.
Atlético Madrid
Hosté budou obhajovat třetí místo z loňské sezóny a do té letošní vstoupí prakticky bez odpočinku. Atlético se totiž zúčastnilo letního MS klubů, kde ale skončilo hned ve skupinové fázi, byť dokázal porazit Seattle i brazilské Botafogo. Po návratu do Evropy pak madridský klub prohrál s Portem 0:1, v generálce ale porazil anglický Newcastle po gólech Álvareze a Griezmanna 2:0.
V Madridu létaly slušné sumy za příchody a odchody, klub například angažoval za 42 milionů Eur Álexe Baenu z Villarrealu, Dávida Hancka za 30 milionů Eur z Feyenoordu, Johnnyho Cardosa za 24 milionů Eur z Betisu, Giacoma Raspadoriho za 22 milionů Eur z Neapole, Thiaga Almadu za 21 milionů Eur z Botafoga, nebo Mattea Ruggeriho za 17 milionů Eur z Atalanty.
Musely tak samozřejmě naskákat i peníze za prodeje a i zde to byly pěkné cifry. Samuel Lino odešel za 22 milionů Eur do Flamenga, Arthur Vermeeren za 20 milionů Eur do Lipska, Santiago Mourino za 10 milionů Eur do Villarrealu a Angel Correa a Rodrigo Correa každý za 8 milionů Eur do Tigres, respektive Betisu.
Hosté budou obhajovat třetí místo z loňské sezóny a do té letošní vstoupí prakticky bez odpočinku. Atlético se totiž zúčastnilo letního MS klubů, kde ale skončilo hned ve skupinové fázi, byť dokázal porazit Seattle i brazilské Botafogo. Po návratu do Evropy pak madridský klub prohrál s Portem 0:1, v generálce ale porazil anglický Newcastle po gólech Álvareze a Griezmanna 2:0.
V Madridu létaly slušné sumy za příchody a odchody, klub například angažoval za 42 milionů Eur Álexe Baenu z Villarrealu, Dávida Hancka za 30 milionů Eur z Feyenoordu, Johnnyho Cardosa za 24 milionů Eur z Betisu, Giacoma Raspadoriho za 22 milionů Eur z Neapole, Thiaga Almadu za 21 milionů Eur z Botafoga, nebo Mattea Ruggeriho za 17 milionů Eur z Atalanty.
Musely tak samozřejmě naskákat i peníze za prodeje a i zde to byly pěkné cifry. Samuel Lino odešel za 22 milionů Eur do Flamenga, Arthur Vermeeren za 20 milionů Eur do Lipska, Santiago Mourino za 10 milionů Eur do Villarrealu a Angel Correa a Rodrigo Correa každý za 8 milionů Eur do Tigres, respektive Betisu.
RCD Espanyol Barcelona
Domácí tým v loňské sezóně skončil na 14. místě se 42 body, což znamenalo opravdu těsnou záchranu. No a tak je určitě cílem letos dopadnout rozhodně lépe. Příprava byla u Espanyolu povedená, v šesti odehraných duelech nenašel přemožitele a dokázal porazit týmy jako Southampton, Wolfsburg, nebo Union Berlín. V generálce pak zápas proti Newcastlu skončil plichtou 2:2, když se trefili Exposito a Kike García.
Tým v pauze moc neutrácel, nejdražší posilou se stal Jaen Roberto Fernandez, který přišel z portugalské Bragy za 6,2 milionů Eur, jinak se jednalo o přestupy volných hráčů, či řešení formou hostování. Do klubu ale přitekly peníze za odchod Joana Garcíi k slavnému městskému rivalovi za 25 milionů Eur.
Domácí tým v loňské sezóně skončil na 14. místě se 42 body, což znamenalo opravdu těsnou záchranu. No a tak je určitě cílem letos dopadnout rozhodně lépe. Příprava byla u Espanyolu povedená, v šesti odehraných duelech nenašel přemožitele a dokázal porazit týmy jako Southampton, Wolfsburg, nebo Union Berlín. V generálce pak zápas proti Newcastlu skončil plichtou 2:2, když se trefili Exposito a Kike García.
Tým v pauze moc neutrácel, nejdražší posilou se stal Jaen Roberto Fernandez, který přišel z portugalské Bragy za 6,2 milionů Eur, jinak se jednalo o přestupy volných hráčů, či řešení formou hostování. Do klubu ale přitekly peníze za odchod Joana Garcíi k slavnému městskému rivalovi za 25 milionů Eur.
Dobrý večer u startu nové sezóny LaLigy. Společně se podíváme na duel 1. kola mezi týmy RCD Espanyol Barcelona a Atlético Madrid.
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 21:30.