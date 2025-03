Mbappé si vychutnal brankára z penalty aj z priameho kopu. Griezmann prekonal rekord Messiho

Podľa 54-ročného kormidelníka si jeho tím tri body nezaslúžil: „Bol to vyrovnaný zápas, v ktorom bola remíza spravodlivá. O lige sa rozhoduje v posledných piatich týždňoch... dovtedy neviete, ako sa to skončí.“

Mbappé sa vyjadril aj k stretnutiu: „Bol to ťažký zápas. Po reprezentačnej prestávke je to vždy náročné. My vieme, že to, čo musíme vždy urobiť, je vyhrať.

Začali sme dobre, dali sme gól a potom sme 20 minút nepreviedli kvalitný výkon. Uvedomovali sme si, že ak pridáme v druhom polčase, dokážeme výsledok otočiť.“