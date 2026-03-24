Haaland kúpil vzácnu knihu zo 16. storočia. Chcem, aby mali k nej všetci prístup, povedal

Hviezdny nórsky futbalista Erling Haaland za 120-tisíc eur kúpil vzácnu knihu Kráľovské ságy pochádzajúcu zo 16. storočia. Útočník Manchestru City ju venoval knižnici v Time, kde vyrastal.
"Chcem, aby mali k nej všetci prístup. Aby si mohli prečítať o ľuďoch, ktorí v Bryne a Järene, odkiaľ pochádzam, žili pred nami, "uviedol vo vyhlásení Haaland, ktorý knihu získal vlani v decembri v dražbe.
Kráľovské ságy o severských panovníkoch napísal v polovici 13. storočia Snorri Sturluson a ide o jednu z najvýznamnejších kníh nórskej histórie. Haaland získal jediný zachovaný výtlačok z roku 1594, kedy bola kniha prvýkrát vytlačená.