Haaland nerieši predĺženie zmluvy a dohady o odchode, jeho cieľom sú úspechy

MANCHESTER. Ešte pred prestupom nórskeho futbalového topkanoniera Erlinga Haalanda do anglického Manchestru City sa hovorilo o záujme španielskeho Realu Madrid o jeho služby. V lete 2022 zamieril Nór z nemeckej Borussie Dortmund do Anglicka, no ani potom úplne nezmizli dohady o tom, že by mohol Haaland zamieriť do mužstva "bieleho baletu". Na utorkovú otázku o možnom prestupe do Realu odpovedal tým, že opísal, ako je v Manchestri spokojný.

"Som skutočne šťastný. Najmä so všetkými ľuďmi, ktorí sú okolo mňa, či už sú to tréneri alebo vedenie klubu. Sú to skvelí ľudia a ja som šťastný," povedal Haaland a poznamenal: "Nikdy neviete, čo prinesie budúcnosť. Teraz som však šťastný tu."

Dohady o možnom sťahovaní Nóra do Madridu pravdepodobne neutíchnu, aj keď do Realu po skončení aktuálnej sezóne pravdepodobne príde francúzsky zakončovateľ Kylian Mbappé z Paríža Saint-Germain. Utlmiť špekulácie by chcel Manchester City predĺžením zmluvu s Haalandom, aj keď súčasná dohoda platí až do leta 2027. Nór sa však sústredí na niečo iné. "Svoju pozornosť venujem dianiu na ihrisku. Máme veľa zápasov. Pred dvoma dňami sme odohrali derby proti Manchestru United, teraz nás čaká Liga majstrov a v nedeľu súboj proti FC Liverpool. Myslím si, že by som sa mal sústrediť práve na to. V tomto okamihu by moju myseľ nemalo zamestnávať nič iné," uviedol Haaland, ktorý počas prvej sezóny v Anglicku nastrieľal 52 gólov vo farbách "The Citizens".