Cítil sa zle, tréner ho stiahol. Haalandov štart v najbližšom zápase je otázny

MANCHESTER. Tréner futbalistov Manchestru City Pep Guardiola ešte nevie, či bude Erling Haaland do sobotňajšieho zápasu najvyššej anglickej súťaže na pôde Leicestru fit.

Haaland je so 17 ligovými gólmi a 5 zásahmi v Lige majstrov najproduktívnejší strelec City v tejto sezóne.

"Keď nenastúpi Haaland, prvá možnosť, ako ho nahradiť, je Alvarez. Neposudzujem Juliana podľa počtu gólov, ktoré strelil. Ak bude hrať 90 minút v každom zápase, bude ich strieľať. Možno nie je Erling, ale góly dávať bude," dodal Guardiola podľa agentúry DPA.

Alvarez sa vo farbách City predviedol v štyroch stretnutiach, v ktorých strelil štyri góly.

City budú chýbať aj ďalší hráči

Minimálne do začiatku MS vo futbale 2022 si nezahrajú anglickí reprezentanti Kyle Walker a Kalvin Phillips.

Obaja sa zotavujú zo zranení a je otázne, či sa objavia v 26-člennej nominácii hlavného trénera anglickej reprezentácie Garetha Southgata na tohtoročný šampionát

"Myslím si, že ich stav sa zlepšuje. najmä Kalvinov, ale obaja sú mimo hry. Nebudú za nás hrať až do MS v Katare. Hádam sa stihnú dať do poriadku a dostanú sa na šampionát. To už je otázka pre trénera národného tímu," uviedol Guardiola na tlačovej konferencii pred sobotňajším zápasom Premier League proti Leicestru City.