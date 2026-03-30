Bude sa voziť v aute, ktoré navrhol Louis Vuitton. Haaland si do garáže zaobstaral poriadny kus

Nórsky futbalista Erling Haaland z Manchestru City sa stal majiteľom unikátneho vozidla Maybach Virgil Abloh.
Podľa denníka The Sun bola kúpna cena vozidla 400.000 libier (460.000 eur). Toto auto je jedinečné tým, že sa vyrobilo iba 150 kusov a jeho dizajn navrhol zosnulý umelecký riaditeľ módneho domu Louis Vuitton.
Haaland nedávno daroval knižnici v nórskom meste Bryne autentickú historickú knihu v hodnote viac ako 130.000 dolárov, je to teda v krátkom čase jeho druhá vyššia investícia.
Nór údajne zarába v Manchestri približne 31,5 milióna eur ročne, čo z neho robí jedného z najlepšie platených futbalistov sveta.