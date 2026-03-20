Haaland investoval do svetovej série turnajov v šachu. Neuveriteľná hra, hovorí

Nórsky futbalista Erling Haaland chce prilákať nové publikum k šachu. Stal sa strategickým investorom do svetovej série turnajov, ktorá má odštartovať na budúci rok.
Útočník Manchestru City pomohol založiť spoločnosť Chess Mates, ktorá bude „významným vlastníkom“ Norway Chess - organizácie stojacej za projektom Total Chess World Championship Tour.
„Šach je neuveriteľná hra. Zlepšuje myslenie a má jasné podobnosti s futbalom. Musíte rýchlo premýšľať, dôverovať svojim inštinktom a myslieť niekoľko ťahov dopredu,“ citovala Haalanda agentúra AP.
Nórsky kanonier postupne rozširuje svoje podnikateľské aktivity. Minulý rok spustil vlastný kanál na populárnej video platforme, ktorý má viac než 1,4 milióna odberateľov.
Dvadsaťpäťročný Haaland spojil sily s nórskym podnikateľom Mortenom Borgeom pri ich nezverejnenej investícii do šachu a uviedol, že chce z tejto hry urobiť „ešte väčší šport pre divákov po celom svete“.
Nová séria turnajov sa bude konať v štyroch mestách a skombinuje rôzne disciplíny v šachu - klasický formát, rapid a blitz - aby korunovala celkového majstra sveta s minimálnym ročným celkovým balíkom odmien na úrovni 2,7 milióna dolárov.
Výkonný riaditeľ Norway Chess Kjell Madland povedal, že Haaland už „prispel viacerými skvelými nápadmi“.