Jirka v kosovskom pekle zariadil postup Plzne. Po pohybe brankára zmenil pôvodný plán

"Väčšinou to dávam po pravej ruke brankára, ale videl som, že urobil pohyb, tak som to zmenil. Súper hral dobre organizovane a veľmi nás nepúšťal do pokutového územia. Síce sme tam dali pár centrov, ale odrazené lopty získavali oni.

Musíme to zlepšiť a viac si ísť za gólom. Nemali sme dobrý štart do sezóny, ale tento zaslúžený postup je povzbudením aj smerom k našim fanúšikom. Nabudúce ich budeme opäť potrebovať," povedal Jirka v rozhovore pre Českú televíziu.

"Prial som si, aby sme to dokázali. Od začiatku ligy to úplne neprinášalo ovocie a mne bolo chlapcov strašne ľúto. Pozerali sme sa na zápasy Drity v minuloročnej sezóne na tomto štadióne a vedeli sme, že to tu bude peklo. Erik je výborný strelec. Je jedným z tých, ktorí sú na penalty určení. Vzal si to a my sme pevne verili tomu, že to zvládne."

Český tím sa v 3. kole stretne s maltským Gzira United.