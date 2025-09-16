Ramirez sa novému zamestnávateľovi stále nehlási. Je niekde v Caracase, uviedol tréner

PRAHA. Pražský futbalový klub Bohemians 1905 oznámil krátko pred uzávierkou letného prestupového obdobia príchod Erica Ramireza.
Kontroverzný venezuelský útočník však ešte stále nie je v Prahe a podľa trénera Jaroslava Veselého sa nachádza niekde v Caracase.
„Ešte nepriletel. Bol to last minute prestup, riešili sme to naozaj v posledných hodinách posledného dňa. Prebiehalo to na diaľku, komunikoval som s ním a jeho agentmi z Čiernej Hory.
Neviem, v akom bude stave. Brzdil by som optimizmus, že bude na sto percent pripravený. V priebehu týždňa príde na lekársku prehliadku. Momentálne je v Caracase, čaká ho dlhý let, dorazí niekedy v stredu.
Zmluva je podpísaná, hráč je náš, ale je tam klauzula, že ak by neprešiel prehliadkou, vedenie môže kontrakt ukončiť. Reálne by som povedal, že pripravený bude až po ďalšej reprezentačnej prestávke,“ reagoval tréner na otázku ohľadom Ramireza.
Dvadsaťšesťročný hráč už má skúsenosti s českou ligou. V rokoch 2017 a 2018 pôsobil v Karvinej, kde odohral 30 zápasov a strelil tri góly.
Ramirez je známy aj slovenských fanúšikom z pôsobenia v Senici, Dunajskej Strede a neskôr v Slovane Bratislava.
Práve pôsobenie v Slovane sa skončilo neštandardne. Počas zimnej prípravy Ramirez opustil mužstvo bez súhlasu klubu a porušil kontrakt.
V decembri 2024 do jeho kariéry zasiahla FIFA, ktorá ho suspendovala pre nevyrovnané finančné záväzky voči Slovanu Bratislava.
Ramirez neskôr dlh uhradil a medzinárodná federácia následne zrušila jeho zákaz činnosti, pričom peniaze previedla na účet slovenského majstra.
Tréner Bohemians dostal aj otázku, či mu neprekáža jeho problémová minulosť.
„Už sme si s realizačným tímom dokázali, že vieme pracovať aj s problémovými ľuďmi a zvládneme si ich usporiadať.
Nemám problém ani so zahraničnými hráčmi, základným jazykom je tu už skoro angličtina. Volal som Martinovi Jedličkovi, mám o ňom nejaké informácie.
Po hlave si skákať nenechám, takže verím, že s hráčom nájdeme spoločnú reč. A keď nie, tak to bude zlé. Ale nie pre mňa,“ uviedol s úsmevom Veselý.