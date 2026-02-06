Pôsobil v Slovane i Dunajskej Strede. Venezuelčan predčasne skončil v českom klube

Futbalistov Bohemians 1905 nečakane opustil venezuelský útočník Eric Ramírez. Pražania sa s hráčom dohodli na predčasnom ukončení hosťovania z Dynama Kyjev, ktoré malo trvať do leta.
Prvoligový klub o tom informoval na svojej internetovej stránke. Počas kariéry pôsobil aj na Slovensku, keď hral za Slovan Bratislava i Dunajskú Stredu.
Ramírez prišiel ako veľká posila na začiatku septembra, očakávania ale nenaplnil. Ofenzívny univerzál so skúsenosťami z venezuelskej reprezentácie zasiahol do ôsmich ligových stretnutí a jedného pohárového a zostal bez gólu.
V závere jesene bol členom základnej zostavy, v úvodnom jarnom kole do hry nezasiahol. V rokoch 2017 a 2018 pôsobil v Karvinej, za ktorú si v najvyššej súťaži pripísal 30 štartov a tri góly.
"Eric nenaplnil očakávania, s ktorými sme ho privádzali. Samotný hráč tiež nie je spokojný so svojou úlohou v tíme.
Preto sme po vzájomnej dohode dospeli k záveru, že sa naše cesty rozídu. Podľa všetkého by mal využiť ponuku iného klubu doma vo Venezuele, "uviedol riaditeľ Bohemians Darek Jakubowicz.