Tréner Chelsea si vypočul verdikt. Za svoje správanie dostal dištanc

15. okt 2025 o 17:52
Dostal aj pokutu 8000 libier.

LONDÝN. Tréner futbalistov FC Chelsea Enzo Maresca dostal trest zastavenia činnosti na jeden duel.

Vyslúžil si ho za červenú kartu, ktorú inkasoval 4. októbra v stretnutí proti FC Liverpool, keď opustil vymedzený priestor a búrlivo oslavoval víťazný gól na 2:1 v šiestej minúte nadstavenia.

Maresca dostal aj pokutu 8000 libier a na lavičke nebude v stretnutí na ihrisku Nottinghamu.

Taliansky kouč po stretnutí vyhlásil, že išlo z jeho strany o impulzívnu reakciu a červená karta „stála za to“. Informovala DPA.

