Naštrbené vzťahy a výsledková kríza. Chelsea môže onedlho opäť meniť trénera

Tréner Enzo Maresca a kapitán Chelsea Reece James.
Tréner Enzo Maresca a kapitán Chelsea Reece James. (Autor: TASR/AP)
TASR|1. jan 2026 o 12:07
ShareTweet0

Taliansky kouč má s Chelsea platný kontrakt do leta 2029.

Talian Enzo Maresca môže v najbližších dňoch skončiť na lavičke anglického futbalového klubu FC Chelsea.

Dôvodom sú neuspokojivé výsledky, jeho tím dokázal v predošlých siedmich ligových zápasoch naplno bodovať len raz.

Vedenie klubu má podľa Sky Sports rozhodnúť o jeho budúcnosti ešte pred víkendovým duelom s Manchestrom City.

Chelsea patrí v tabuľke Premier League piata pozícia, ale na vedúci Arsenal stráca už priepastných 15 bodov. V polovici novembra pritom bola v kontakte s čelom tabuľky.

Maresca si dokonca počas utorkového stretnutia s Bournemouthom (2:2) vyslúžil piskot od publika pri striedaní Colea Palmera a tiež po záverečnom hvizde.

VIDEO: Zostrih zápasu Chelsea - Bournemouth

Na verejnosť v uplynulom období navyše prenikali informácie o naštrbených vzťahoch so zamestnancami na Stamford Bridge.

Nejde o prvý výsledkový výpadok v lige pod taktovkou Marescu, v predchádzajúcom ročníku „The Blues“ vyhrali dvakrát za necelé tri mesiace.

Taliansky kouč má s Chelsea platný kontrakt do leta 2029, nedávno s tímom vybojoval triumf v Konferenčnej lige a na MS klubov.

Tabuľka Premier League

Premier League

    Tréner Enzo Maresca a kapitán Chelsea Reece James.
    Tréner Enzo Maresca a kapitán Chelsea Reece James.
    Naštrbené vzťahy a výsledková kríza. Chelsea môže onedlho opäť meniť trénera
    dnes 12:07
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Anglicko»Premier League»Naštrbené vzťahy a výsledková kríza. Chelsea môže onedlho opäť meniť trénera