Má iba 24 rokov. Hráč Premier Legue pre dedičnú chorobu končí kariéru

BRIGHTON. Futbalový stredopoliar Enock Mwepu z anglického Brightonu ukončil profesionálnu kariéru vo veku 24 rokov. Dôvodom je dedičná choroba srdca.

Mwepuovi sa zhoršil zdravotný stav v septembri počas letu do Mali, kde sa plánoval pripojiť k národnému tímu Zambie. Museli ho hospitalizovať v miestnej nemocnici a následne absolvoval ďalšie lekárske vyšetrenia v Anglicku.

"Ak by pokračoval v súťažnom futbale, jeho zdravotný stav by sa mohol časom zhoršiť a riskoval by potenciálny srdcový kolaps," uviedlo vedenie Brightonu vo vyhlásení, z ktorého citovala agentúra AP. Podľa klubu predchádzajúce rutinné testy zdravotný problém neodhalili.