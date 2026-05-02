VIDEO: Brentford na domácej pôde rozdrvil súpera. Newcastle ukončil sériu prehier

Hráč Igor Thiago z Brentfordu strieľa gól v zápase 35. kola anglickej Premier League. (Autor: TASR/PA via AP)
TASR|2. máj 2026 o 18:31
Využil zaváhanie Brightonu a vystriedal ho na 6. priečke tabuľky.

Futbalisti Brentfordu zvíťazili v sobotnom dueli 35. kola anglickej Premier League nad West Hamom 3:0. Svoj 22. presný zásah v ligovej sezóne strelil brazílsky útočník Igor Thiago a presadil sa aj Mikkel Damsgaard.

Ešte predtým si dal vlastný gól obranca hostí Konstantinos Mavropanos. Domáce mužstvo využilo zaváhanie Brightonu a vystriedalo ho na 6. priečke neúplnej tabuľky. West Ham je dva body nad zónou zostupu.

Na definitívu zotrvania v najvyššej súťaži stačil nováčikovi zo Sunderlandu aj bod za remízu 1:1 na pôde Wolverhamptonu.

Hostia viedli po góle Nordiho Mukieleho. Jeho spoluhráč z obrany Dan Ballard videl o sedem minút neskôr červenú kartu a za domácich vyrovnal Santiago Bueno.

Sunderland má na konte 47 bodov, pričom osemnásty Tottenham stráca 13 bodov a odohrá už len štyri duely. Wolves tvorí spoločne s Burnley dvojicu už istých zostupujúcich.

VIDEO: Gól Brentfordu na 2:0

„Čajky“ inkasovali na pôde Newcastlu United dvakrát už v prvom polčase, keď sa presadili William Osula a Dan Burn. Brighton síce znížil zásluhou Jacka Hinshelwooda, no napokon ukončil päťzápasovú sériu bez prehry.

Gól na konečných 3:1 pridal Harvey Barnes v úplnom závere stretnutia. Newcastle naopak bodoval po štyroch prehrách za sebou.

Premier League - 35. kolo

FC Brentford - West Ham United 3:0 (1:0)

Góly: 15. Mavropanos (vlastný), 52. Thiago (z 11 m), 82. Damsgaard

Newcastle United - FC Brighton 3:1 (2:0)

Góly: 12. Osula, 24. Burn, 90.+5 Barnes - 61. Hinshelwood

Wolverhampton Wanderers - AFC Sunderland 1:1 (0:1)

Góly: 54. S. Bueno - 17. Mukiele, ČK: 24. Ballard

Tabuľka Premier League

Premier League

