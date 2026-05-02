VIDEO: Brentford na domácej pôde rozdrvil súpera. Newcastle ukončil sériu prehier

Futbalisti Brentfordu zvíťazili v sobotnom dueli 35. kola anglickej Premier League nad West Hamom 3:0. Svoj 22. presný zásah v ligovej sezóne strelil brazílsky útočník Igor Thiago a presadil sa aj Mikkel Damsgaard.
Ešte predtým si dal vlastný gól obranca hostí Konstantinos Mavropanos. Domáce mužstvo využilo zaváhanie Brightonu a vystriedalo ho na 6. priečke neúplnej tabuľky. West Ham je dva body nad zónou zostupu.
Na definitívu zotrvania v najvyššej súťaži stačil nováčikovi zo Sunderlandu aj bod za remízu 1:1 na pôde Wolverhamptonu.
Hostia viedli po góle Nordiho Mukieleho. Jeho spoluhráč z obrany Dan Ballard videl o sedem minút neskôr červenú kartu a za domácich vyrovnal Santiago Bueno.
Sunderland má na konte 47 bodov, pričom osemnásty Tottenham stráca 13 bodov a odohrá už len štyri duely. Wolves tvorí spoločne s Burnley dvojicu už istých zostupujúcich.
„Čajky“ inkasovali na pôde Newcastlu United dvakrát už v prvom polčase, keď sa presadili William Osula a Dan Burn. Brighton síce znížil zásluhou Jacka Hinshelwooda, no napokon ukončil päťzápasovú sériu bez prehry.
Gól na konečných 3:1 pridal Harvey Barnes v úplnom závere stretnutia. Newcastle naopak bodoval po štyroch prehrách za sebou.
Premier League - 35. kolo
FC Brentford - West Ham United 3:0 (1:0)
Góly: 15. Mavropanos (vlastný), 52. Thiago (z 11 m), 82. Damsgaard
Newcastle United - FC Brighton 3:1 (2:0)
Góly: 12. Osula, 24. Burn, 90.+5 Barnes - 61. Hinshelwood
Wolverhampton Wanderers - AFC Sunderland 1:1 (0:1)
Góly: 54. S. Bueno - 17. Mukiele, ČK: 24. Ballard