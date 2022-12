Bude mať gesto Martíneza dohru? Emery sa s ním bude rozprávať

Stane sa tak po tom, čo sa argentínsky brankár sa vráti do klubu. Španielsky kormidelník Unai Emery to uviedol britským novinárom.

LONDÝN. Tréner futbalistov Aston Villy sa bude rozprávať so svojim zverencom Emilianom Martínezom o kontroverzných oslavách po skončení MS vo futbale.

"Keď máte veľké emócie, niekedy je ťažké ich ovládať. Budúci týždeň sa s ním porozprávam o nejakých oslavách. Sme na neho hrdí. Zvíťazil na majstrovstvách sveta so svojím národným tímom a je to úžasné. Vráti sa budúci týždeň.

Chcem, aby si teraz oddýchol, pretože po veľkých emóciách a tvrdej práci musí mať pár dní voľna a potom sa vráti k nám do práce," povedal Emery.

Francúzska ministerka športu Amelie Oudea-Casterová v piatok povedala, že správanie Martíneza bolo škandalózne.

"Pripadá mi to žalostné. Bolo to vulgárne, nevhodné, naozaj nie vhodné na danú príležitosť. Bolo to skôr úbohé," uviedla Oudea-Casterová.