Chystal sa na šláger proti Liverpoolu. Legendárneho Fergusona museli previezť do nemocnice

Dlhoročného trénera futbalistov Manchestru United Alexa Fergusona hospitalizovali v nemocnici.
Údajne sa necítil dobre pred nedeľňajším zápasom svojho bývalého tímu proti Liverpoolu. Na štadión Old Trafford síce prišiel, no odišiel ešte pred úvodným výkopom.
Podľa televízie Sky Sports bol 84-ročný Ferguson pri vedomí, v nemocnici absolvoval preventívne kontroly a nemalo by ísť o akútny zdravotný problém.
V roku 2018 utrpel krvácanie do mozgu a podstúpil núdzovú operáciu, po ktorej sa zotavil. Naďalej často navštevuje domáce zápasy Manchestru United, ktorý viedol viac než 26 rokov.
Doviedol ho k 13 titulom v Premier League a dvom triumfom v Lige majstrov. Trénerskú kariéru ukončil v roku 2013.