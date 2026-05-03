Chystal sa na šláger proti Liverpoolu. Legendárneho Fergusona museli previezť do nemocnice

Alex Ferguson. (Autor: TASR/AP)
TASR|3. máj 2026 o 18:41
Na štadión Old Trafford síce prišiel, no odišiel ešte pred úvodným výkopom.

Dlhoročného trénera futbalistov Manchestru United Alexa Fergusona hospitalizovali v nemocnici.

Údajne sa necítil dobre pred nedeľňajším zápasom svojho bývalého tímu proti Liverpoolu. Na štadión Old Trafford síce prišiel, no odišiel ešte pred úvodným výkopom.

Podľa televízie Sky Sports bol 84-ročný Ferguson pri vedomí, v nemocnici absolvoval preventívne kontroly a nemalo by ísť o akútny zdravotný problém.

V roku 2018 utrpel krvácanie do mozgu a podstúpil núdzovú operáciu, po ktorej sa zotavil. Naďalej často navštevuje domáce zápasy Manchestru United, ktorý viedol viac než 26 rokov.

Doviedol ho k 13 titulom v Premier League a dvom triumfom v Lige majstrov. Trénerskú kariéru ukončil v roku 2013.

