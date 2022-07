Priske podržal Hancka. Verí, že tak urobia aj fanúšikovia

STAVANGER. Futbalisti Sparty Praha nezvládli záver odvetného zápasu 2. predkola Európskej konferenčnej ligy na pôde nórskeho Stavangeru.

Štvrtkový duel smeroval za stavu 1:1 do predĺženia, no po chybe kapitána hostí Dávida Hancka prišiel rozhodujúci úder z kopačky Maia Traoreho, ktorý znamenal postup domácich do 3. predkola.

Slovenský obranca chcel na konci zápasu prihrať loptu brankárovi Dominikovi Holecovi, no namiesto toho ju poslal úplne iným smerom.