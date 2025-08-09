Z legendy sa stal podvodník. Bývalá hviezda nemeckej Bundesligy putuje za mreže

BRATISLAVA. Bývalý nemecký futbalový brankár Eike Immel, legenda bundesligy a majster Európy z roku 1980, bol odsúdený na dva a pol roka väzenia.
Šesťdesiatštyriročný bývalý reprezentant, ktorý má na konte vyše 500 štartov v najvyššej nemeckej súťaži a dvakrát sa stal vicemajstrom sveta, bol uznaný vinným z podvodu.
Podľa súdu sa obohatil o celkovo 34 340 eur, čo je približne 840-tisíc korún. Informoval o tom nemecký denník Bild.
Immel si podľa nemeckých médií pod rôznymi zámienkami požičiaval peniaze, ktoré nikdy nesplatil. V 106 prípadoch tak poškodil viacerých ľudí, vrátane známych, ktorým počas minuloročného futbalového Eura sľúbil zabezpečiť lístky na zápasy.
Vstupenky však nedodal a prijaté peniaze si ponechal. Obhajoba tvrdila, že bývalý gólman konal z dôvodu zlej finančnej situácie a „žije z ruky do úst“.
Zdôraznila, že nejde o profesionálneho podvodníka, ale o „skrachovaného bývalého futbalistu“. Súd však tieto argumenty neprijal a Immel si trest odpyká vo väzení.