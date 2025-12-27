Egypt vyhral nad JAR kontroverzným pokutovým kopom. Najdôležitejšie sú tri body, vraví Salah

Pokutový kop v podaní Mohameda Salaha stačil Egyptu na víťazstvo nad Juhoafrickou republikou 1:0 na Africkom pohári národov v marockom Agadire. Tesný triumf nad veľkým rivalom znamená, že Egypťania si po dvoch výhrach predčasne zabezpečili postup z B-skupiny do vyraďovacej častu turnaja.
Sedemnásobní šampióni sa však poriadne natrápili. Kontroverzne odpískaný pokutový kop v nadstavenonm čase prvého polčasu síce znamenal vedenie "Faraónov", ale vzápätí Egypťan Mohamed Hany uvidel druhú žltú kartu a po nej logicky aj červenú a celý druhý polčas mali Juhoafričania prevahu o jedného muža v poli.
Napriek tomu gól nestrelili a zápas prehrali 0:1. Egyptský brankár Mohamed El Shenawy predviedol dôležitý zákrok v závere zápasu, keď zastavil strelu zblízka v podaní Aubreyho Modibu. Šanca JAR sa zrodila po šikovnom pätičkovom priťuknutí útočníka Burnley Lyla Fostera.
VIDEO: Zostrih zápasu Egypt - JAR
"Som veľmi šťastný. Vyhrali sme proti tímu, ktorý dominoval v hre s loptou a vo väčšine zápasu bol lepší. My sme mali dobre nastavený herný plán a ten sme aj dodržali. Hralo sa vo skvelej atmosfére, zo všetkého najdôležitejšie sú tri body," vyhlásil Mohamed Salah podľa AFP.
Tréner Juhoafričanov Hugo Broos bol po zápase nahnevaný na hlavného rozhodcu.
"Pokutový kop nariadený v prospech Egypta? Naozaj smiešne rozhodnutie. Tréner Egypťanov Hossam Hassan mi po zápase vravel, že bol prekvapený, keď rozhodca ukázal na biely bod.
A vrchol bol, keď na konci zápasu rozhodca neodpískal penaltu v náš prospech. Egyptský hráč sa načahoval za loptou a dotkol sa jej rukou. Toto mala byť penalta," sršal hnevom 73-ročný Belgičan v službách juhoafrickej reprezentácie.
Tímy v B-skupine odohrajú posledné skupinové zápasy v pondelok. V Marrakéši nastúpia hráči Juhoafrickej republiky proti Zimbabwe a v Agadire bude hrať Egypt proti Angole. Zimbabwe v prípade víťazstva nad JAR postúpi do osemfinále.