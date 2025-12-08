Veľký problém pre defenzívu Realu. Brazílčan nepomôže tímu niekoľko mesiacov

Real Madrid oficiálne potvrdil vážnosť zranenia brazílskeho futbalistu Edera Militaa.
Španielsky tím informoval, že obranca si pretrhol pretrhol šľachu v ľavom stehne. Informoval o tom španielsky denník Marca.
„Po vyšetreniach, ktoré nášmu hráčovi Éderovi Militaovi vykonali lekári Realu Madrid, mu bolo diagnostikované pretrhnutie stehenného bicepsu na ľavej nohe s postihnutím proximálnej šľachy.
Čaká sa na ďalší vývoj.“ Tak znie oficiálna správa bieleho baletu o vážnosti zranenia brazílskeho stopéra, ktorý bol nútený opustiť ihrisko v 24. minúte zápasu proti Celte Vigo na Bernabéu.
Zranenie proti Celte, ktoré ho vyradí z hry na 3 až 4 mesiace, prišlo pri úplne rutinnom obrannom pohybe – ako nečakaná rana.
VIDEO: Zranenie Militaa
Nebol to súboj, ani agresívna akcia. Išlo len o obyčajný obranný šprint, ktorý zachránil Madrid od stavu 0:1. Pohyb, ktorý futbalisti robia desaťkrát za zápas – a predsa osud znova podrobil brazílskeho obrancu skúške.
V posledných dvoch rokoch prekonal dve zranenia predného skríženého väzu, získal späť miesto v základnej zostave a stal sa kľúčovým defenzívnym pilierom tímu. Jeho prítomnosť v obrane neprinášala len istotu, ale aj sebavedomie spoluhráčom a realizačnému tímu.
História vážnych zranení robí z tejto novej rany ešte väčšiu výzvu. V auguste 2023 utrpel pretrhnutie predného skríženého väzu v ľavom kolene. O necelý rok neskôr, v novembri 2024, prišlo ďalšie pretrhnutie predného skríženého väzu v pravom kolene, s poškodením oboch meniskov.
Celkovo bol mimo hry 438 dní. „Pri druhom zranení skríženého väzu som rozmýšľal, že skončím s futbalom,“ priznal Brazílčan.
Prekonať dve takéto vážne zranenia by samo o sebe stačilo na zlomenie morálky každého hráča, no Militao sa dokázal vrátiť, dostať späť do formy a vybojovať si miesto v zostave.
Teraz ho však zasiahlo ďalšie zranenie. Rekonvalescencia bude pomalá a bude vyžadovať trpezlivosť, disciplínu a dôveru. No ak niečo Militão dokázal, je to jeho sila čeliť nepriazni osudu.