Real nezvládol duel s Celtou aj pre vylúčenia. Alonso: Je pred nami dlhá sezóna

Španielsky tréner Realu Madrid Xabi Alonso chce, aby jeho zverenci čo najskôr zabudli na nedeľnú domácu prehru 0:2 so Celtou Vigo.
Frustrovaný „biely balet“ prehral v 15. kole najvyššej súťaže len svoj druhý ligový zápas, keď červenú kartu videli Fran Garcia a v úplnom závere aj Alvaro Carreras.
Madrid čaká v stredu v rámci Ligy majstrov domáci zápas s Manchestrom City. Alonso sa preto rozhodol dať voľno Antoniovi Rüdigerovi a v strede obrany nastúpil Carreras.
Celta ťažila z obranného bloku
Jeho kolega z obrany Brazílčan Militao sa však zranil a Nemec musel predsa len nastúpiť v 24. minúte. Na pravom kraji defenzívy začal zápas Raul Asencio, ktorý zastúpil zraneného Trenta Alexandra-Arnolda.
Celte pomohol v prvom polčase najmä brankár Ionut Radu. Rumun zneškodnil hlavičku Judea Bellinghema i strelu spoza šestnástky v podaní Ardu Gülera.
Turecký stredopoliar bol aj na konci azda najväčšej šance Realu, po prihrávke Kyliana Mbappeho však minul bránu. Hostia ťažili z kvalitného obranného bloku, v ktorom si hráči Realu len ťažko vytvárali priestor.
VIDEO: Prvý gól Celty Vigo
Celta udrela prvýkrát osem minút po zmene strán zásluhou striedajúceho Švéda Williota Swedberga.
Všetci sme nahnevaní
Hráči Realu boli z vývoja zápasu viditeľne frustrovaní, čo sa prejavilo aj dvoma bleskovými žltými kartami Garciu. Španiel predčasne opustil ihrisko po dvoch fauloch v rozmedzí minúty. Carreras ho napodobnil v nadstavenom čase po protestoch smerom k rozhodcovi Alejandrovi Quinterovi.
Červenú kartu videl aj náhradník Endrick. Nevydarený večer Realu potom podčiarkol útočník Swedberg, ktorý pridal svoj druhý gól.
Alonso, ktorému sa nepozdával výkon rozhodcu, po zápase opísal pocity, ktoré panovali v šatni Realu.
„Všetci sme nahnevaní, nie je to výsledok, ktorý sme chceli. Nepomohlo nám ani zranenie, ktoré narušilo naše plány v zápase. Verdikty rozhodcu nás vykoľajili, nepáčil sa mi jeho výkon. Chápeme aj hnev fanúšikov, no je pred nami ešte dlhá sezóna.
Musíme sa z toho poučiť čo najskôr a hodiť to za hlavu. V stredu nás čaká dôležitý zápas Ligy majstrov proti City, kde máme šancu zareagovať,“ citovala Alonsa agentúra AFP. Madridčania si po októbrovom El Clasicu vypracovali päťbodový náskok pred Barcelonou, o ktorý však prišli po sérii nevýrazných výkonov.
Alonsovi zverenci bodovali naplno len v jednom z uplynulých piatich ligových duelov, okrem nedeľnej prehry predtým trikrát remizovali.
Barcelona naopak využila zaváhania svojho rivala a je na čele La Ligy so štvorbodovým náskokom, Villareal je so zápasom k dobru bod za Realom.