Keď bol dieťa, Arsenal s ním už nepočítal. Teraz za neho neváhal zaplatiť 68 miliónov

LONDÝN. Anglický futbalista Eberechi Eze sa oficiálne stal novou posilou Arsenalu Londýn. Účastník Premier League informoval o jeho príchode na oficiálnej webovej stránke, v klube podpísal štvorročnú zmluvu.
Za služby Ezeho zaplatil Arsenal 68 miliónov eur, vedenie londýnskeho klubu tak minulo na letné posily už približne 250 miliónov eur.
Ofenzívny hráč sa sťahuje z juhu Londýna na sever hlavného mesta.
V službách Crystal Palace pôsobil od roku 2020, odohral viac ako 150 duelov a s klubom získal historickú trofej po víťazstve vo finále Pohára FA.
VIDEO: Eberechi Eze bol predstavený ako nová posila Arsenalu
Dvadsaťsedemročný Angličan začínal s futbalom práve v akadémii „kanonierov“.
Vedenie Arsenalu mu ako 13-ročnému oznámilo, že s ním už nepočíta, a tak strávil viacero rokov v akadémiách Fulhamu, Readingu či Milwallu. Prvý profesionálny kontrakt podpísal v Queens Park Rangers.
O služby reprezentanta Anglicka mal záujem aj najväčší rival Arsenalu. Vedenie Tottenhamu už bolo s Crystal Palace dohodnuté na prestupe, no Eze sa napokon rozhodol pre vysnívaný návrat.