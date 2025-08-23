Keď bol dieťa, Arsenal s ním už nepočítal. Teraz za neho neváhal zaplatiť 68 miliónov

Eberechi Eze bol predstavený ako nová posila londýnskeho Arsenalu.
Eberechi Eze bol predstavený ako nová posila londýnskeho Arsenalu. (Autor: TASR/AP)
23. aug 2025
Eberechi Eze sa stal hráčom londýnskeho Arsenalu.

LONDÝN. Anglický futbalista Eberechi Eze sa oficiálne stal novou posilou Arsenalu Londýn. Účastník Premier League informoval o jeho príchode na oficiálnej webovej stránke, v klube podpísal štvorročnú zmluvu.

Za služby Ezeho zaplatil Arsenal 68 miliónov eur, vedenie londýnskeho klubu tak minulo na letné posily už približne 250 miliónov eur.

Ofenzívny hráč sa sťahuje z juhu Londýna na sever hlavného mesta.

V službách Crystal Palace pôsobil od roku 2020, odohral viac ako 150 duelov a s klubom získal historickú trofej po víťazstve vo finále Pohára FA.

VIDEO: Eberechi Eze bol predstavený ako nová posila Arsenalu

Dvadsaťsedemročný Angličan začínal s futbalom práve v akadémii „kanonierov“.

Vedenie Arsenalu mu ako 13-ročnému oznámilo, že s ním už nepočíta, a tak strávil viacero rokov v akadémiách Fulhamu, Readingu či Milwallu. Prvý profesionálny kontrakt podpísal v Queens Park Rangers.

O služby reprezentanta Anglicka mal záujem aj najväčší rival Arsenalu. Vedenie Tottenhamu už bolo s Crystal Palace dohodnuté na prestupe, no Eze sa napokon rozhodol pre vysnívaný návrat.

    Eberechi Eze bol predstavený ako nová posila londýnskeho Arsenalu.
    Eberechi Eze bol predstavený ako nová posila londýnskeho Arsenalu.
    Keď bol dieťa, Arsenal s ním už nepočítal. Teraz za neho neváhal zaplatiť 68 miliónov
