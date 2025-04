Vyleteli ako nik. Výnimočná generácia si podmanila Slovensko, ale stala sa chyba

BRATISLAVA. Bude to najväčší, najmasovejší a najsledovanejší futbalový turnaj v dejinách organizovaný na Slovensku. Majstrovstvá Európy do 21 rokov. V lete sa takmer isto zrodí rekord. Slovensko navštívi toľko futbalových fanúšikov z celej Európy, ako nikdy predtým. „Prinesie to benefity, ktoré nebudú zárobkom pre SFZ, ale prinesie to výhody pre Slovensko ako také,“ vyhlásil šéf Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Ján Kováčik.

„Keď sem príde nesmierne veľa turistov, tak nechajú veľké finančné prostriedky v mestách, kde sa bude hrať. V miestnych reštauráciách, v hoteloch, či krčmách,“ pokračoval Kováčik.

Posledné ME do 21 rokov vo futbale malo priemer na zápas asi 10 – tisíc. V Rumunsku a Gruzínsku prišlo na EURO 2023 celkovo 320 - tisíc ľudí, čo je rekord v tejto kategórií. Slovenský futbalový zväz (SFZ) má ambíciu túto hranicu atakovať. Ak by sa vypredali všetky zápasy, tak by to bolo 375- tisíc.

Návrat do minulosti „Ambíciou je, že ďalších viac ako sto miliónov ľudí uvidí turnaj v televízií,“ dodal Kováčik. Slovensko od 11. do 28. júna privíta vychádzajúce hviezdy svetového futbalu. Je to obrovská šanca ukázať sa ako organizátor a predať sa na ihrisku. Priamy postup na veľký turnaj vybojovali funkcionári, šéfstvo SFZ. Organizátor má účasť na turnaji istú.

Slovensko bude organizovať turnaj tejto kategórie po 25 rokoch. Vráťme sa do minulosti, do roku 2000. Tréner Dušan Radolský, ktorý v tom čase nosil dlhšie vlasy, hráčov vtedy motivoval stávkou. "Ak zdoláte Rusko a postúpite na šampionát, môžete ma ostrihať dohola." Stalo sa. Zobral mašinku Holiacu mašinku zobral do rúk kapitán Juraj Czinege.

Mladí Slováci si vtedy účasť museli vybojovať sami a v ťažkej kvalifikácii. Nestačilo, že postúpili zo skupiny v konkurencii Portugalska, Maďarska či Rumunska. Museli vyhrať ešte aj baráž proti Rusom.

Juraj Czinege strihá vlasy trénerovi Dušanovi Radolskému po postupe vtedajšej dvadsaťiednotky na európsky šampionát. (Autor: TASR)

„Nám sa to vďaka veľkému srdiečku a odhodlaniu podarilo. Trúfnem si povedať, že dnes by sa slovenský výber len ťažko takto presadil. Treba priznať, že som mal šťastie na generáciu skvelých hráčov,“ spomínal Radolský. Až následne sa rozhodlo, že šampionát sa bude hrať na Slovensku. Súčasná generácia odohrá dva zápasy na bratislavskom Tehelnom poli a medzitým jeden v Trnave. Ide o pomerme nové a moderné arény. Pred štvrťstoročím Slováci sídlili na Pasienkoch, ktoré patril vtedy bratislavskému Interu. V tom čase to bol najlepší tím na Slovensku. Štadión mal žlté sedadlá a takmer raz takú kapacitu ako dnes.

Podmanil celé Slovensko Už v roku 2000 bol dávno nemoderný a chátral. Z tribún ďaleko od trávnika bol rovnako nedobrý výhľad ako dnes. Napriek tomu bol plný nadšených ľudí. „Cena nášho mužstva rástla od zápasu k zápasu. Najskôr na nás chodilo menej divákov, no zrazu sme vypredali Pasienky. Ten mančaft si podmanil celé Slovensko,“ myslí si Radolský. „Ešte teraz mám husiu kožu, keď si spomeniem na tie zápasy. Na Pasienky vtedy na nás chodilo pätnásť-až dvadsaťtisíc ľudí,“ spomínal Martin Petráš, ktorý Slovensko reprezentoval na domácich majstrovstvách Európy „dvadsaťjednotiek“ v roku 2000. Bol to najväčší futbalový turnaj, aký sa kedy na Slovensku konal. Hral sa na prelome mája a júna.

Na snímke ambasádor turnaja Vratislav Greško počas žrebu majstrovstiev Európy 2025 vo futbale do 21 rokov v utorok 3. decembra 2024 v Bratislave. (Autor: TASR)

„Na Pasienky vtedy na ligový Inter chodilo približne dvetisíc ľudí, a zrazu ich tam bolo 15-tisíc. To je dôkaz, že keď sa hrá dobrý futbal a o niečo ide, ľudí to dokáže pritiahnuť,“ súhlasil Vratislav Greško.

Veľké hviezdy Bývalý obranca patril na ME v roku 2000 medzi lídrov reprezentácie do 21 rokov. Zápasy šampionátu sa hrali aj na Tehelnom poli, v Trnave a v Trenčíne. V základnej skupine Slováci zdolali Turecko (2:1) a Anglicko (2:0), s Talianmi remizovali (1:1). Do finále sa nedostali iba pre horšie skóre, chýbal im jediný gól. „Vtedy sme sa presadili systémom, taktikou, enormnou bojovnosťou a skvelým realizačným tímom, ktorý dostal mužstvo do pozície, že za dva roky sa z brániaceho tímu stal útočiaci. A to platilo aj proti silným tímom. Súperi študovali našu hru, pretože sme nešli na zápas s tým, že ideme brániť,“ povedal Greško. „Bol to prvý veľký úspech nášho futbalu, a preto ma mrzí, že sa na to spomína veľmi málo. A škrie ma to najmä kvôli hráčom, ktorí sa o to zaslúžili,“ pokračoval Radolský.

Na šampionáte si vtedy zahrali trebárs Holanďania Mark van Bommel a Dirk Kuyt, Taliani Andrea Pirlo a Gennaro Gattuso, Španieli Xavi a Carles Puyol, alebo Angličania Frank Lampard, John Terry či Jamie Carragher. Zo všetkých sa stali esá svetového futbalu. V tíme Česka vybojovali striebro Tomáš Ujfaluši, Marek Jankulovski, Zdeněk Grygera, či Milan Baroš. Aj Slováci postavili silný tím.

Peter Babnič v súboji proti Anglicku na ME 2000 hráčov do 21 rokov. (Autor: TASR)

Šestnásť hráčov do áčka „Medzi lídrov patril kapitán Juraj Czinege, Vratislav Greško so svojou konštruktívnosťou, Karol Kisel rozumnosťou, Szilárd Németh bol rešpektovaný, keďže hral za seniorskú reprezentáciu,“ vyratúval Radolský. Až šestnásť hráčov z tejto generácie si neskôr pripísalo štart aj za seniorský tím, výraznejšie sa v ňom presadili deviati – Kamil Čontofalský, Marián Čišovský, Vratislav Greško, Radoslav Zábavník, Marek Mintál, Szilárd Németh, Karol Kisel, Peter Hlinka a Martin Petráš. „Podarilo sa nám to ako prvým v dejinách Slovenska a dostali sme sa aj na olympiádu. Bola to výnimočná generácia, pretože odvtedy sme čakali sedemnásť rokov na ďalšiu účasť na majstrovstvách Európy,“ doplnil Petráš.

Šampionát v roku 2000 pomohol vtedajšej generácii posunúť sa do lepších klubov. Marek Mintál, ktorý bol na ME 2000 náhradníkom, sa v roku 2005 stal v drese Norimbergu najlepším strelcom Bundesligy. Potenciál sa nevyužil Sz. Németh je s 22 gólmi tretím najlepším strelcom slovenskej reprezentácie v histórii a v anglickej lige ako hráč Middlesbrough skóroval proti Manchester United, Liverpool FC i Chelsea Londýn. „To bola prvá veľmi silná kompaktná generácia v slovenskom futbale v ére samostatnosti. Ale jej potenciál sa nevyužil tak, ako mohol,“ myslí si Greško. Zahral si aj za slávny Inter Miláno, vyskúšal si Bundesligu (Leverkusen) i Premier League (Blackburn). VIDEO: Prehliadka štadiónov ME U21 2025

„Viacero chalanov hralo v zahraničí. Ale ono to chcelo jednu vec - jasnú filozofiu, víziu, smerom k seniorom. Aby hráči boli dobre vedení a prešli plynule k mužskej reprezentácii aj s trénerom (Radolským)" "Ak by sa to čiastočne podarilo, nášmu futbalu by to prinieslo obrovský skok. Čechom sa poradilo takto preraziť na majstrovstvách Európy v Anglicku. Stala sa chyba, žiaľ. Mňa nepostihla, veď som hral v Nemecku, Taliansku, Anglicku, ale z 21-tky sa vytratil tímový duch, čo je veľká škoda,“ vyhlásil Greško.

Postúpili na OH V boji o tretie miesto Slováci prehrali síce so Španielskom (0:1), ale postúpili na olympiádu. Prvý i posledný raz v histórii Slovenska. Na hry do Sydney 2000 však išiel už oslabený tím bez viacerých opôr vrátane Szilárda Németha a Petra Babniča. Funkcionári slovenských klubov ich odmietli pustiť, lebo hrali predkolá európskych pohárov. „Ľudia, ktorí sa tak rozhodli, ublížili slovenskému futbalu i samotným hráčom, ktorí si mohli v životopise napísať, že boli na olympiáde,“ spomínal Radolský.

Nepustili najlepších Na OH navyše nemohol hrať ani Vratislav Greško, ktorý si musel odpykať dištanc za červenú kartu z ME. Slováci na olympiáde prehrali v skupine s Brazíliou na čele s fenomenálnym Ronaldinhom 1:3 a s Japonskom 1:2.