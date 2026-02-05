Dunajská Streda posilňuje ofenzívu. Na hrot útoku prichádza Slovinec

Slovinský futbalista Nino Kukovec sa stal novou posilou FC DAC 1904 Dunajská Streda. Dvadsaťštyriročný útočník prichádza do druhého tímu tabuľky Niké ligy z NK Radomlje, s DAC podpísal kontrakt na 2,5 roka s opciou na ďalší rok.
Kukovec v 16 zápasoch aktuálnej ligovej sezóny strelil 7 gólov a pridal aj 2 asistencie, obidve minulý piatok v poslednom vystúpení za Radomlje. Mal tak priamy podiel na tretine gólov mužstva (9 z 28) v ročníku 2025/26.
Kukovec je typický hrotový útočník, fyzicky dobre stavaný, s dôrazom v pokutovom území a silnou hlavičkou. Slovinsko reprezentoval vo všetkých kategóriách od U15 po U19.
„Som nesmierne šťastný, že môžem byť súčasťou tohto klubu. Rozhodnutie prísť do DAC-u bolo jednoduché, beriem to ako jasný krok vpred v mojej kariére. Verím v projekt klubu.
Veľa som sa rozprával aj s Klemenom Nemaničom, ktorý mi o DAC povedal len pozitívne veci a veľmi mi pomohol pri rozhodovaní. Na ihrisku som maximálne sústredený útočník hladný po góloch, ktorý chce vždy pomáhať svojmu mužstvu dosiahnuť čo najlepšie výsledky.
Mojimi silnými stránkami sú rýchlosť, sila a hra hlavou. Chcem sa v žlto-modrom drese ukázať v čo najlepšom svetle,“ uviedol Kukovec pre oficiálny web DAC.