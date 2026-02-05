Dunajská Streda posilňuje ofenzívu. Na hrot útoku prichádza Slovinec

Nino Kukovec
Nino Kukovec (Autor: dac1904.sk)
TASR|5. feb 2026 o 12:23
V mládežníckych kategóriách pôsobil v reprezentácii.

Slovinský futbalista Nino Kukovec sa stal novou posilou FC DAC 1904 Dunajská Streda. Dvadsaťštyriročný útočník prichádza do druhého tímu tabuľky Niké ligy z NK Radomlje, s DAC podpísal kontrakt na 2,5 roka s opciou na ďalší rok.

Kukovec v 16 zápasoch aktuálnej ligovej sezóny strelil 7 gólov a pridal aj 2 asistencie, obidve minulý piatok v poslednom vystúpení za Radomlje. Mal tak priamy podiel na tretine gólov mužstva (9 z 28) v ročníku 2025/26.

Kukovec je typický hrotový útočník, fyzicky dobre stavaný, s dôrazom v pokutovom území a silnou hlavičkou. Slovinsko reprezentoval vo všetkých kategóriách od U15 po U19.

„Som nesmierne šťastný, že môžem byť súčasťou tohto klubu. Rozhodnutie prísť do DAC-u bolo jednoduché, beriem to ako jasný krok vpred v mojej kariére. Verím v projekt klubu.

Veľa som sa rozprával aj s Klemenom Nemaničom, ktorý mi o DAC povedal len pozitívne veci a veľmi mi pomohol pri rozhodovaní. Na ihrisku som maximálne sústredený útočník hladný po góloch, ktorý chce vždy pomáhať svojmu mužstvu dosiahnuť čo najlepšie výsledky.

Mojimi silnými stránkami sú rýchlosť, sila a hra hlavou. Chcem sa v žlto-modrom drese ukázať v čo najlepšom svetle,“ uviedol Kukovec pre oficiálny web DAC.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
18
12
3
3
38:26
39
V
P
P
V
V
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
18
11
5
2
34:13
38
V
V
V
R
V
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
18
11
2
5
34:18
35
V
P
V
V
V
4
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
18
10
4
4
42:25
34
P
P
P
V
V
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
18
7
4
7
28:30
25
V
P
P
V
P
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
18
7
3
8
28:28
24
P
V
P
V
P
7
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
18
5
5
8
20:26
20
R
V
V
R
P
8
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
18
4
8
6
19:25
20
P
R
V
R
V
9
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
18
5
4
9
20:29
19
P
R
P
V
P
10
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
18
5
3
10
14:31
18
R
R
P
P
V
11
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
18
4
2
12
24:38
14
V
V
R
P
P
12
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
18
2
7
9
15:27
13
P
R
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

