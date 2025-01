Dortmund predstavil nového trénera. Na lavičku sa postaví známy Chorvát

DORTMUND. Novým trénerom Borussie Dortmund sa stal Niko Kovač, ktorý podpísal zmluvu do leta 2026.

Športový riaditeľ Lars Ricken to potvrdil v noci na štvrtok po záverečnom zápase základnej časti Ligy majstrov, v ktorom nemecký tím zdolal Šachtar Doneck 3:1 a postúpil do play off o vyraďovaciu časť.

Päťdesiattriročný Kovač nahradil na poste Nuriho Sahina, ktorého klub odvolal minulý týždeň. Tím dočasne viedol Mike Tullberg.