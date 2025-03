Facka v Argentíne má následky. Brazília vyhodila trénera Dorivala

Brazílii patrí po 14. kole štvrtá priečka so ziskom 21 bodov. Do konca kvalifikácie zostáva odohrať štyri stretnutia a na turnaj do USA, Kanady a Mexika postúpi šesť tímov zo zóny CONMEBOL priamo a jeden ešte pôjde do interkontinentálnej baráže.

Šesťdesiatdvaročný Dorival Junior zaznamenal s tímom Brazílie sedem triumfov, sedem remíz a dve prehry. „Dorival Junior už nie je trénerom brazílskeho národného tímu. Ďakujeme mu a prajeme veľa šťastia v ďalšej kariére“ zverejnil CBF podľa AFP.