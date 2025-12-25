Nezabudne na to do konca života. Slovenský futbalista sa stretol s hviezdnym Currym

Slovenskí futbalisti majú v druhej polovici decembra možnosť využiť pár dní na regeneráciu a nadýchnuť sa pred ťažkou zimnou zaberačkou.
Platí to prevažne aj o tých, ktorí hrajú v zahraničí, brankár Dominik Holec z Baníka Ostrava si pred Vianocami odskočil do USA. To, čo sa mu podarilo ani nečakal, no napokon si užil zážitok na celý život.
Holec v rámci výletu navštívil zápas NBA, v ktorom Golden State Warriors zdolali Orlando Magic 120:97. „Som basketbalový fanúšik dlhé roky, približne od pätnástich. Priviedla ma k tomu zhodou náhod mamina a odvtedy ma naozaj baví sa na to pozerať,“ povedal pre TASR.
Tridsaťjedenročný brankár si však zápas tímu zo San Francisca nevybral náhodou. „Od začiatku to bol môj obľúbený tím. A to sa im v tých časoch ešte toľko nedarilo,“ dodal.
Moment, na ktorý nikdy nezabudne, však prišiel až po zápase. V útrobách haly stretol hviezdu domáceho tímu i celej súťaže. Stephen Curry je jeden z najznámejších a určite najrešpektovanejších športovcov na svete.
Slovenský brankár pri pohľade na neho takmer onemel, pri podávaní rúk len ťažko hľadal slová: „Byť tam a stretnúť sa s mojim idolom je niečo slovami neopísateľné. Keď som ho stretol, mal som v hlave milión vecí, ktoré som mu chcel povedať.
Ale nevedel som zo seba vydať dve zmysluplné vety za sebou. Ale bolo naozaj skvelé ho stretnúť a nezabudnem na to do konca života,“ opísal nevšedný zážitok.
Curry dal v zápase 26 bodov a podľa očakávania bol najlepším hráčom domácich. S Holecom ho spája rovnaká výška, obaja športovci sú vysokí 191 centimetrov. Brankár Ostravy chcel svoj idol ešte prekvapiť, ale napokon k tomu neprišlo.
„Hovoril som mu, že ho mám vytetovaného, ale že mu to nebudem teraz ukazovať, lebo by som si musel dávať dole nohavice. To tetovanie mám totiž na stehne. Povedal som mu aj to, že som podpísal zmluvu s rovnakou firmou akú zastupuje aj on a to najmä preto, že je môj idol.“
Na jar bude chcieť Holec pomôcť Baníku dostať sa v tabuľke vyššie, keďže tímu sa na jeseň nedarilo a patrí mu až 14. predposledná priečka.
Aj takýto zážitok by však mohol veľa vecí zlomiť, keďže adrenalínom, energiou i mimoriadne pozitívnou náladou z nevšedného zážitku by mol slovenský futbalista nakaziť celý tím. „Som dospelý chlap a stretol tiež dospelého chlapa, ale skoro som sa rozplakal. Som síce futbalista, ale Curry je môj najväčší vzor," zhrnul Holec pre TASR.