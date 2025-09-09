Kto bude trénovať Škriniara? Na lavičku Fenerbahce zasadlo známe meno

Domenico Tedesco na lavičke belgickej futbalovej reprezentácie. (Autor: TASR/AP)
TASR|9. sep 2025 o 17:31
Naposledy pôsobil ako kouč belgického národného tímu.

ISTANBUL. Taliansko-nemecký futbalový tréner Domenico Tedesco nahradil Joseho Mourinha na lavičke Fenerbahce Istanbul.

V tureckom klube pôsobí aj kapitán slovenskej reprezentácie Milan Škriniar. V utorok o tom informoval oficiálny web účastníka Süper Lig. 

Tedesco naposledy pôsobil ako kouč belgického národného tímu, predtým viedol Schalke 04 Gelsenkirchen, Spartak Moskva a RB Lipsko, pripomenula agentúra DPA.

Mourinho bol na lavičke Fenerbahce od sezóny 2024/25. „Fener" obsadil v uplynulej sezóne v tureckej Süper Lig druhé miesto za mestským rivalom Galatasarayom.

Zabezpečil si miesto v kvalifikácii o Ligu majstrov, v play off však nestačil na Benficu Lisabon po výsledkoch 0:0 a 0:1 a bude hrať skupinovú fázu Európskej ligy.

dnes 17:31
