Kto bude trénovať Škriniara? Na lavičku Fenerbahce zasadlo známe meno

ISTANBUL. Taliansko-nemecký futbalový tréner Domenico Tedesco nahradil Joseho Mourinha na lavičke Fenerbahce Istanbul.
V tureckom klube pôsobí aj kapitán slovenskej reprezentácie Milan Škriniar. V utorok o tom informoval oficiálny web účastníka Süper Lig.
Tedesco naposledy pôsobil ako kouč belgického národného tímu, predtým viedol Schalke 04 Gelsenkirchen, Spartak Moskva a RB Lipsko, pripomenula agentúra DPA.
Mourinho bol na lavičke Fenerbahce od sezóny 2024/25. „Fener" obsadil v uplynulej sezóne v tureckej Süper Lig druhé miesto za mestským rivalom Galatasarayom.
Zabezpečil si miesto v kvalifikácii o Ligu majstrov, v play off však nestačil na Benficu Lisabon po výsledkoch 0:0 a 0:1 a bude hrať skupinovú fázu Európskej ligy.