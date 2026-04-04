Chcela mu ukázať video zo svadby. Manželka zosnulého Jotu prehovorila o jej poslednej správe

Vdova po Diogovi Jotovi odhalila v novej biografii o futbalovej hviezde poslednú správu, ktorú poslala svojmu manželovi pred jeho smrteľnou nehodou.
Rute Cardosová chcela bývalému hráčovi FC Liverpool a Wolverhamptonu Wolves poslať svadobné video, keď by zastavil a mal chvíľu času.
Len 28-ročný futbalista zahynul v júli minulého roka po tom, čo v skorých ranných hodinách havaroval s Lamborghini Huracan na španielskej diaľnici.
Jota šoféroval so svojím bratom Andrém Silvom smerom na Santander, aby stihol trajekt do Veľkej Británie, keďže mu bolo odporúčané nelietať pre operáciu pľúc.
Oficiálna biografia, ktorú napísal bývalý futbalista José Manuel Delgado, vyjde 9. apríla v Portugalsku. Kniha má názov "Nunca Mais e Muito Tempo" – čo v preklade znamená "Nikdy viac je dlhý čas".
Vydavateľstvo opísalo biografiu ako "hlboko emotívne a úctivé dielo, ktoré vzdáva hold životu a odkazu Dioga Jotu, nielen ako elitného hráča, ale aj ako človeka".
"Láska, keď sa zastavíš, zavolaj mi, pretože ti chcem niečo ukázať," znelo v správe Cardosovej pre tragicky zosnulého Jotu. Išlo o video z ich svadby.
Obaja sa poznali od detstva a zosobášili sa v kostole v Porte 22. júna minulého roka, 13 rokov po tom, čo spolu začali chodiť, a len 11 dní pred nehodou.
Vdova priznala, ako volala do hotela neďaleko miesta nehody, kde mali bratia v tú noc prespať, keď sa začala obávať toho najhoršieho.
Cardosová sa s deťmi presťahovala do Gondomaru neďaleko Porta v Portugalsku z anglického Liverpoolu, kde si ho klub uctil a vyradil jeho číslo 20.
Rodičia zosnulých futbalistov prezradili, že im zavolala matka ich vnúčat s tým, že im musí niečo povedať. Bolo to tesne pred tým, než sa chystali spať.
"Okamžite som mal zlý pocit. Cesta k nej bola hrozná. A cestou domov, keď som si už uvedomoval tragédiu, to bolo ešte horšie, najhoršia vec vôbec. Dodnes neviem, ako som to dokázal vydržať," uviedol otec Joaquim.
Matka Isabel prezradili, že Andrému Silvovi poslala správu, ako prebieha cesta, no neodpovedal. "Joaqium ku mne pristúpil, položil mi ruky na plecia a povedal, že obaja zahynuli."
Do oficiálneho životopisu prispeli aj tréner Liverpoolu Arne Slot, bývalý kouč Liverpoolu Jürgen Klopp, kormidelník Portugalska Roberto Martínez a hviezdy Manchestru City Rúben Dias a Bernardo Silva.
Príčinou smrti bola vysoká rýchlosť na úseku diaľnice, ktorá je známa svojou vysokou nehodovosťou. Vodičom bol Jota, brat bol na mieste spolujazdca. Auto zhorelo do tla spolu s futbalistami.