Bulharsko smúti pre úmrtie legendárneho trénera. Doviedol národný tím do semifinále MS

Po dlhej chorobe zomrel futbalový tréner Dimitar Penev, ktorý doviedol bulharskú reprezentáciu do semifinále majstrovstiev sveta v USA v roku 1994. Mal 80 rokov. O jeho úmrtí informovala Bulharská futbalová únia.
Penev bol trénerom bulharského národného tímu celkovo trikrát. Úspešné ťaženie jeho zverencov na čele s Christom Stoičkovom na svetovom šampionáte v USA zastavili v semifinále Taliani. V zápase o tretie miesto Bulhari podľahli Švédsku.
Penev, ktorý bol vyhlásený za najlepšieho bulharského trénera 20. storočia, viedol tiež niekoľkokrát CSKA Sofia či saudskoarabský an-Nasr. Trénoval aj v Kuvajte a Číne.
Úspešnú kariéru prežil aj ako hráč. S CSKA Sofia získal ako stopér sedemkrát majstrovský titul a päťkrát Bulharský pohár. Raz vyhral domácu súťaž aj s Lokomotivom Sofia. Dvakrát bol zvolený za bulharského futbalistu roka.