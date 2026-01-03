Bulharsko smúti pre úmrtie legendárneho trénera. Doviedol národný tím do semifinále MS

Dimitar Penev, archívna snímka.
Dimitar Penev, archívna snímka. (Autor: TASR/AP)
3. jan 2026 o 15:45
Bol trénerom bulharského národného tímu celkovo trikrát.

Po dlhej chorobe zomrel futbalový tréner Dimitar Penev, ktorý doviedol bulharskú reprezentáciu do semifinále majstrovstiev sveta v USA v roku 1994. Mal 80 rokov. O jeho úmrtí informovala Bulharská futbalová únia.

Penev bol trénerom bulharského národného tímu celkovo trikrát. Úspešné ťaženie jeho zverencov na čele s Christom Stoičkovom na svetovom šampionáte v USA zastavili v semifinále Taliani. V zápase o tretie miesto Bulhari podľahli Švédsku.

Penev, ktorý bol vyhlásený za najlepšieho bulharského trénera 20. storočia, viedol tiež niekoľkokrát CSKA Sofia či saudskoarabský an-Nasr. Trénoval aj v Kuvajte a Číne.

Úspešnú kariéru prežil aj ako hráč. S CSKA Sofia získal ako stopér sedemkrát majstrovský titul a päťkrát Bulharský pohár. Raz vyhral domácu súťaž aj s Lokomotivom Sofia. Dvakrát bol zvolený za bulharského futbalistu roka.

dnes 15:45
