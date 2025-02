Ani Ancelotti, ani Guardiola. Najviac zarába tréner Simeone, v TOP 5 je aj tréner Evertonu

BRATISLAVA. Najlepšie zarábajúcim futbalovým trénerom na svete je Diego Simeone, ktorý vedie španielsky klub Atlético Madrid.

Argentínčan pôsobiaci na lavičke "Los Colchoneros od roku 2011 zarobí v aktuálnom kalendárnom roku 24,7 milióna eur.

Vyplýva to z prieskumu webu Givemesport.com, na ktorom sa participovali i ďalšie svetové médiá ako ESPN, The Daily Mail či The Athletic.