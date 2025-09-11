Radšej budem hrať škaredo, ako prehrávať, povedal Simeone. Atlético čaká kľúčový zápas

MADRID. Tréner tímu Atlético Madrid Diego Simeone uprednostňuje hrať škaredý futbal a zbierať body ako ponúkať okulahodiace kúsky a prehrávať. Povedal to v exkluzívnom rozhovore pre Partidazo del Cope.
Argentínsky tréner akceptuje kritiku za zlý vstup jeho zverencov do sezóny, no dodáva, že vlani zaostávali na jeseň za Barcelonou o 10 bodov, ale v decembri už boli prví.
Odmietol tak, že by Atlético muselo už v septembri povedať "Adiós" boju o španielsky titul.
"Nehráme tak zle, aby sme mali dva body. Nie všetko je objektívne také zlé, ako to vyzerá," dodal.
So súpiskou je veľmi spokojný, i keď najviac obdivuje hráčov a hru Barcelony: "Pretože útočia dobre, majú vertikalitu, krídla sú dôležité... Majú skvelý tím a hrajú ako kolektív. Najlepší tréneri sme tí, ktorí dokážeme využiť najlepšiu verziu každého hráča."
Odmieta sa uspokojiť s tretím miestom a uznáva dôležitosť zisku trofeje po významných investíciách.
Na otázku, či je k lavičke Atlética prikovaný, odpovedal jasne: "Ja to tak necítim. Futbal je futbal. Najnormálnejšie pre trénerov je meniť tímy, mne pripadlo to nenormálne – byť tak dlho v jednom mužstve. Mal som šťastie pracovať s ľuďmi, ktorí mi pomohli."
Napriek svojmu legendárnemu statusu v madridskom klube cíti enormný tlak, ktorý ho negatívne ovplyvňuje.
„Áno, som naštvaný. Som človek a mám pocity a emócie, bolí ma to a zodpovednosť je čoraz väčšia a tá, ktorú cítim voči ľuďom, čo nám dôverujú, je obrovská. Toto obdobie nás stojí veľa síl," vysvetlil.
Atlético čaká v sobotu kľúčový zápas doma proti Villarealu, ktorý má z úvodných troch zápasov 7 bodov. V minulom ročníku skončil piaty a vybojoval si miestenku v Lige majstrov.
Ak by ho zverenci Argentínčana nezvládli, kríza by sa značne prehĺbila. Už v stredu sa totižto predstavia na Anfield Road proti výrazne posilnenému Liverpoolu.
Ľahký program nečaká na Colchoneros ani potom. Koncom septembra doma privítajú Real Madrid.