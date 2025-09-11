Radšej budem hrať škaredo, ako prehrávať, povedal Simeone. Atlético čaká kľúčový zápas

Tréner Atlética Madrid Diego Simeone počas zápasu 6. kola ligovej fázy Ligy majstrov Atlético Madrid - Slovan Bratislava.
Tréner Atlética Madrid Diego Simeone počas zápasu 6. kola ligovej fázy Ligy majstrov Atlético Madrid - Slovan Bratislava. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|11. sep 2025 o 15:16
Tvrdí, že z úvodných zápasov si zaslúžilo Atlético viac bodov.

MADRID. Tréner tímu Atlético Madrid Diego Simeone uprednostňuje hrať škaredý futbal a zbierať body ako ponúkať okulahodiace kúsky a prehrávať. Povedal to v exkluzívnom rozhovore pre Partidazo del Cope.

Argentínsky tréner akceptuje kritiku za zlý vstup jeho zverencov do sezóny, no dodáva, že vlani zaostávali na jeseň za Barcelonou o 10 bodov, ale v decembri už boli prví.

Odmietol tak, že by Atlético muselo už v septembri povedať "Adiós" boju o španielsky titul.

"Nehráme tak zle, aby sme mali dva body. Nie všetko je objektívne také zlé, ako to vyzerá," dodal.

So súpiskou je veľmi spokojný, i keď najviac obdivuje hráčov a hru Barcelony: "Pretože útočia dobre, majú vertikalitu, krídla sú dôležité... Majú skvelý tím a hrajú ako kolektív. Najlepší tréneri sme tí, ktorí dokážeme využiť najlepšiu verziu každého hráča."

Odmieta sa uspokojiť s tretím miestom a uznáva dôležitosť zisku trofeje po významných investíciách.

Na otázku, či je k lavičke Atlética prikovaný, odpovedal jasne: "Ja to tak necítim. Futbal je futbal. Najnormálnejšie pre trénerov je meniť tímy, mne pripadlo to nenormálne – byť tak dlho v jednom mužstve. Mal som šťastie pracovať s ľuďmi, ktorí mi pomohli."

Napriek svojmu legendárnemu statusu v madridskom klube cíti enormný tlak, ktorý ho negatívne ovplyvňuje.

„Áno, som naštvaný. Som človek a mám pocity a emócie, bolí ma to a zodpovednosť je čoraz väčšia a tá, ktorú cítim voči ľuďom, čo nám dôverujú, je obrovská. Toto obdobie nás stojí veľa síl," vysvetlil.

Atlético čaká v sobotu kľúčový zápas doma proti Villarealu, ktorý má z úvodných troch zápasov 7 bodov. V minulom ročníku skončil piaty a vybojoval si miestenku v Lige majstrov.

Ak by ho zverenci Argentínčana nezvládli, kríza by sa značne prehĺbila. Už v stredu sa totižto predstavia na Anfield Road proti výrazne posilnenému Liverpoolu.

Ľahký program nečaká na Colchoneros ani potom. Koncom septembra doma privítajú Real Madrid.

Tabuľka La Ligy

La Liga

    dnes 15:16
