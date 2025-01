Francúzsko môže začať hľadať nového trénera. Deschamps oznámil, kedy skončí

PARÍŽ. Didier Deschamps skončí vo funkcii trénera francúzskej futbalovej reprezentácie po MS 2026. Potvrdil to v stredajšom rozhovore pre televíziu TF1.

"Bude to rok 2026. Som tam od roku 2012 a je naplánované, že tam budem do najbližších MS. Tam sa to skončí, pretože sa to raz skončiť musí. Mám v tom jasno," uviedol 56-ročný kouč.